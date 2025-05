Der Weg habe exakt dieselbe Punktzahl wie vor drei Jahren erreicht, teilt die Stabsstelle Stadtmarketing der Stadt VS mit.

Den beliebten Wanderweg mit Start in der Oberen Waldstraße im Villinger Kurgebiet gibt es jetzt seit zehn Jahren: 2015 wurden auf Initiative des Landratsamtes Schwarzwald-Baar 30 Wanderrouten unter dem Titel Rad- + Wander-Paradies Schwarzwald und Alb ausgewiesen.

Premiumwege, die zusätzlich besondere landschaftliche, kulturelle oder kulinarische Genüsse bieten, sind als „Schwarzwälder Genießerpfade“ gekennzeichnet.

Um die höchste Auszeichnung des Wander-Olymps zu behalten, bekam der „Waldpfad Groppertal“ vor der ersten Re-Zertifizierung 2018 fünf Himmelsliegen, in die im Kopfteil je ein Spruch zum Thema Wandern in Villinger Mundart eingraviert ist. Forstamtsleiter Tobias Kühn und seine Mannschaft suchten mit ihrer Expertise die besten Stellen dafür aus.

Ein wichtiges Naherholungsziel

Und nun hat es wieder geklappt mit der Auszeichnung. Matthias Jendryschik, Geschäftsführer der WIR Villingen-Schwenningen GmbH, zeigt sich erfreut: „Unser Waldpfad Groppertal erfreut sich nach wie vor größter Beliebtheit. Es gibt nicht viele Premiumwanderwege, die so nah an einer größeren Stadt liegen und man in so kurzer Distanz in die Natur eintauchen kann. Für unsere Bürgerinnen und Bürger ist er ein wichtiges Naherholungsziel, unseren Gästen dient er als Tor zum Wanderparadies Schwarzwald mit Ausflugszielen wie dem Wildgehege Salvest und dem Gasthaus Breitbrunnen.“