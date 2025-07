Premium-Autos: Neue Luxussteuer beschäftigt deutsche Autobauer in China

Neue Luxussteuer beschäftigt deutsche Autobauer in China

1 In China sind einige deutsche Autobauer im Luxussegment unterwegs und damit von der neuen Regelung betroffen. (Symbolbild) Foto: Johannes Neudecker/dpa China lässt mit einer Steueränderung deutsche Premium-Autobauer aufhorchen. Im wichtigsten Automarkt der Welt könnte es noch schwieriger werden. Was sagen Mercedes, BMW, Porsche und Audi dazu?







Link kopiert



Peking - Eine Änderung der Luxussteuer in China beschäftigt derzeit die großen deutschen Premium-Autobauer. Chinas Finanzministerium hatte vor rund einer Woche eine Änderung der Steuerregelung für Luxusautos mitgeteilt und damit die Grenze, aber der die Abgabe fällig wird, von bisher 1,3 Millionen Yuan (derzeit rund 154.000 Euro) herabgesetzt. Seit vergangenem Sonntag ist die neue Norm in Kraft und dürfte vor allem den chinesischen Marken helfen, die in der Oberklasse unterwegs sind und noch unter den Grenzwert fallen könnten.