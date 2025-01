1 Spieler aus drei TuS-Meistermannschaften treten am Samstag in der Burkhard-Michael-Halle an. Foto: Verein

Für den Verein aus beginnt das Handballjahr am Samstag, 4. Januar, in der Burkhard-Michael-Halle gleich mit einer Besonderheit. Erstmals in seiner Geschichte lädt der TuS die Zuschauer zu einem „Legendenspiel“ ein.









Link kopiert



Zwei beziehungsweise drei einstige TuS-Meistermannschaften, nämlich die in einem gemeinsamen Kader antretenden Teams von 1988 und 1996 und der Kader von 2022, bestreiten am Wochenende eine Begegnung, bei der es in erster Linie um Spaß und Unterhaltung geht.