Premiere nach 25 Jahren: So lustig war das Festspiel in Haslach

Zum 150-jährigen Bestehen der Ranzengarde wurde in Haslach in eine turbulentes Festspiel mit Hexen, Wortwitz und Happy End aufgeführt.
Es hätte solch eine schöne Hochzeit werden können: eine strahlend-elegante Braut, ein stolzer Bräutigam, Sonnenschein und eine fröhliche Festgesellschaft, die sich freute, dass sein Karlinchen nach 150 Jahren wilder Ehe endlich heiraten wollte. Doch dann war die Braut plötzlich verschwunden. Entführt, wie sich alle Beteiligten sicher waren. Nur wohin? Die Haslacher Narrenpolizei und die Ranzengarde machten sich auf, um die Braut zu finden – sie suchten im gesamten Kinzigtal und sogar darüber hinaus.