Ein süßes Stück Italien mitten in Schramberg

Das Leben nimmt manchmal ungewöhnliche Wege. Als Rino Andreotta aus dem italienischen Val di Zoldo in Deutschland einen Standort für eine neue Eisdiele suchte und 1959 von der Hochwasserkatastrophe in Schramberg las, lernte er den Schramberger Rathausplatz kennen und wusste: da will ich hin! Heute ist das Eiscafé Rino – seit 1972 an der Oberndorfer Straße – schon in dritter Generation ein süßes Stück Italien mitten in Schramberg.