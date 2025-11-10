Premiere in Winterlingen: Kindermusical „Das NEINhorn“ im K3 steckt an mit Spaß und Lebensfreude

Welch ein Finale: Die letzte Premiere im „alten“ K3 vor dem Umzug war ein Kindermusical, das von fantastischen Einfällen, tollen Kostümen und überraschenden Pointen strotzte.
„Unglaublich stolz“ ist K3-Vorsitzende Evelin Nolle-Rieder auf das, was die Kultur-, Nachdenklich- und Glücklich-Macher seit 2011 im K3-Theater geleistet haben – und nun hat sie noch mehr Grund dazu. Denn die Kinderdarstellerinnen im Musical „Das NEINhorn“ haben die letzte Premiere vor dem Umbau des Gebäudes und dem Umzug des K3 ins – größere – Souterrain zu einem Knaller gemacht.