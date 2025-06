Feiern und dabei Gutes tun. So lautet die Devise des Ortschaftsrats Weigheim für das Weinfest am Samstag, 7. Juni.

Der Erlös des Festes wird in den Kauf eines Defibrillators investiert, der im Raum des Geldautomaten der Volksbank in der Hauptstraße installiert wird.

Am 7. Juni ab 17 Uhr ist es soweit. Dann trifft im östlichsten Ortsteil des Oberzentrums VS die Historie auf eine lockere Weinseligkeit, das Ambiente der zahlreichen Weinfeste der Rheinebene auf die Ausstrahlung der rauen Baar.

Lesen Sie auch

Möglich macht diese Konstellation der Ortschaftsrat Weigheim, der zur Premiere des Weinfestes die Bevölkerung in und um Weigheim einlädt. Für ein paar heitere Stunden bietet der Ortschaftsrat die Chance, ein Glas Wein in befreiter Atmosphäre zu genießen, nette Menschen in gemütlicher Runde zu treffen und in der Gemeinschaft den Sommeranfang zu erfahren.

Ein Hüttendorf

Veranstaltungsort ist der Platz vor dem Rathaus, das in seiner rund 250-jährigen Geschichte wohl noch nicht Ort derartiger Veranstaltungen gewesen ist. Ein Hüttendorf trägt dazu bei, das Fest an mehreren Ständen in vollen Zügen zu genießen.

Zudem knüpft die Premiere des Weinfestes an die drei Frühlingsfeste an, zu welchen der damalige Ortschaftsrat in der zweiten Hälfte des vergangenen Jahrzehnts ins Foyer der Festhalle eingeladen hatte. „Wir haben im Augenblick keine Festhalle, dafür seit Ende des vergangenen Jahres einige Festhütten, deren Einsatz sich bereits während dem Weigheimer Adventszauber bestens bewährt hat.“ Ortsvorsteher Holger Fetzer freut sich, dass sie bereits ein halbes Jahr später erneut zum Einsatz kommen.

Das Programm

Zudem verweist Holger Fetzer auf ein kleines Zusatzprogramm, das allen Generationen etwas bietet. Nach der Eröffnung durch den Ortsvorsteher präsentiert sich ab 17 Uhr die Feuerwehr. Sie bietet unter anderem für die junge Generation ein paar Spiele und Fahrten mit dem Feuerwehrautor an. Ab 19.30 Uhr unterhält der Musikverein Weigheim mit einer kleiner Abendserenade die Festgäste.

Idee von Maurice Stein

Zu den Delikatessen des Abends zählt ein umfangreiches Angebot an Weinen aus Italien, Frankreich und Deutschland. Um das Savoir-vivre zu komplettieren, gibt es unter anderem elsässischen Flammkuchen. Neben diversen nicht alkoholischen Getränken berücksichtigte das Organisationsteam mit Maurice Stein, Holger Fetzer, Günter Schilling und Klaus Mairon auch die Freunde des Gerstensafts, die auch Bier auf der Getränkekarte finden werden.

Die Idee zur Veranstaltung hatte Ortschaftsrat Maurice Stein innerhalb einer Klausurtagung. Er überzeugte seine Ratskollegen mit dem Alternativvorschlag, die einstigen Frühlingsfeste als Weinfest fortzusetzen.