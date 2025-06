Flanieren, verweilen, entdecken – an diesem Donnerstag gibt es in der Villinger Brunnenstraße und der Färberstraße mit dem Villinger Abendflair eine Premiere.

In diesem Sommer startet mit dem Villinger Abendflair ein neues Veranstaltungsformat, das die Innenstadt in stimmungsvoller Atmosphäre beleben soll.

An zwei besonderen Abenden im Juni und Juli verwandeln sich ausgewählte Straßenzüge in Begegnungsorte mit Musik, kulinarischen Besonderheiten und verlängerten Öffnungszeiten der Geschäfte, teilt die WIR VS GmbH mit. Der ursprünglich für den 10. Juli geplante dritte Termin werde aufgrund des verheerenden Wohnhausbrands in der Gerberstraße verschoben und im Herbst nachgeholt.

Im Mittelpunkt stehen die lokalen Gewerbetreibenden: kleine, feine Geschäfte, Dienstleistungsbetriebe und die vielseitige Gastronomie, die das Stadtbild prägen und dem Abendflair seinen authentischen, regionalen Charakter verleihen, heißt es weiter. „Wir möchten mit dem Abendflair ein sichtbares Zeichen für eine lebendige Innenstadt setzen – gemeinsam mit den Betrieben vor Ort, die sich mit Herzblut beteiligen und ihre Stadt mitgestalten“, sagt Citymanager Thomas Herr.

Zusammenhalt ist wichtig

„Gerade nach den jüngsten Ereignissen ist es uns wichtig, Zusammenhalt zu zeigen – und genau das spiegelt sich in diesem Format wider.“ Das Abendflair ist eine Initiative des Citymanagements Villingen-Schwenningen und verstehe sich als erster Versuch, neue Impulse für die Innenstadt zu setzen. Wenn das Format gut angenommen wird, stehe einer Wiederholung im nächsten Jahr nichts im Weg.

Am Donnerstag

Los geht’s an diesem Donnerstag, 26. Juni, in der Brunnenstraße/Färberstraße, von 17 bis 21 Uhr. „Der Auftakt findet in charmantem, persönlichem Rahmen statt. Die inhabergeführten Geschäfte der Brunnen- und Färberstraße gestalten ein liebevolles Abendflair. So werden vielfältige Angebote geschaffen“, skizziert die WIR VS GmbH. Citymanager Thomas Herr freut sich über das große Engagement der Beteiligten.

Am 3. Juli

Weiter geht es schon eine Woche später, am Donnerstag, 3. Juli, 17 bis 21 Uhr, in der Oberen Straße. Mit den Liegestühlen des Stadtstrandes soll es ein entspanntes Lounge-Ambiente geben, so die WIR VS GmbH. „In der Oberen Straße erwartet die Besucherinnen und Besucher ein breitgefächertes Angebot. Wir sind wirklich froh, dass sich nach den anfänglichen Bedenken so viele anliegende Betriebe an unserer Veranstaltungsreihe angeschlossen und kreative Ideen ausgearbeitet haben“, freut sich Citymanagerin Simone Mader.

Straßensperrungen

Um die Sicherheit aller Besucherinnen und Besucher garantieren zu können, kommt es im Zuge des Villinger Abendflairs auch zu einigen punktuellen Straßensperrungen, informiert die WIR VS GmbH. In den betroffenen Straßen wurden hierzu bereits Anwohneranschreiben verteilt. Am 26. Juni wird zwischen 16 und 22 Uhr in der Brunnenstraße im Bereich zwischen der Rosengasse und der Färberstraße eine Vollsperrung der Straße eingerichtet. Um sicherzustellen, dass Anlieger trotzdem in das Rietviertel ein und ausfahren können werden die Einbahnstraßenregelungen in der Webergasse und in der Rietgasse aufgehoben. Darüber hinaus werden in der Rosengasse, der Rietgasse, der Färberstraße, der Brunnenstraße und der Webergasse Sackgassen eingerichtet. Die Zufahrten bleiben für die Bewohner in der Brunnenstraße aber weiterhin befahrbar. Die Färberstraße wird ab Höhe der Thomasgasse Innenstadt-Auswärts wieder befahrbar sein.

Die Veranstaltung in der Oberen Straße ist nicht von den Sperrungen betroffen.

„Alle Anlieger hatten die Möglichkeit, sich bei den Organisatoren der Veranstaltung um ein kostenfreies Ausweichparkticket für das jeweilige Veranstaltungsdatum zu sichern“, so die WIR VS GmbH.