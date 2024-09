Die nächste Eigenproduktion des Theaters am Turm in Villingen steht an. „Gewissenlos“ ist ein Psychothriller, der an zehn Abenden gespielt wird und am 27. September Premiere feiert.

Crime-Time heißt es dann und für die Gänsehaut sind neben der Regisseurin Maxi Fleig die beiden Schauspieler Marnie Schulz und Dietmar Schlau verantwortlich.

Die Geschichte ist mysteriös, das Ende überraschend. Und auch Gesellschaftskritik ist darin untergebracht, wird doch die Macht der sozialen Netzwerk schonungslos offenbart.

Eine Patientin betritt die Praxis des Psychiaters Dr. Lindhorst. Sie gibt vor, Hilfe zu suchen, will in Wirklichkeit aber die dunklen Geheimnisse aus der Vergangenheit des Therapeuten aufdecken. Denn der ist nicht das, was er vorgibt zu sein.

Katz- und Maus-Spiel

Und so entwickelt sich ein dramatisches Katz- und-Maus-Spiel, in dem beide Figuren ihre intellektuellen Fähigkeiten einsetzen und psychologische Tricks anwenden. Die Grenzen zwischen Täuschung und Wahrheit verschwimmen, Masken fallen, Lebenslügen werden entlarvt.

Und während beide um Macht, Kontrolle und ums Überleben kämpfen, verstricken sie sich immer tiefer in ein Netz aus Lügen und Intrigen, aus dem es scheinbar kein Entkommen gibt.

Geschrieben hat das Stück Dietmar Schlau. Da er selbst therapeutisch tätig ist, beschäftigt er sich schon lange mit dem menschlichen Gewissen und entwickelte daraus nun diesen Thriller.

Die Regisseurin und Theaterpädagogin Maxi Fleig, in regionalen Theaterkreisen keine Unbekannte, inszenierte die spannende Geschichte und setzt dramatische Action, Tempo- und Haltungswechsel sowie das Stilmittel „kaltes Blut“ ein, um Spannung und Dramatik, aufgelockert durch trockenen Humor, zu erzeugen.

„Gewissenlos“ ist ein fesselnder Thriller, der die Abgründe der menschlichen Psyche und die Zerbrechlichkeit des Gewissens beleuchtet. Und am Ende geht es um viel mehr als nur um ein Verbrechen.

Die Villingerin Marnie Schulz, absolvierte ihre Ausbildung an der Theater-Akademie in Stuttgart. Nach ihrem Abschluss als Schauspielerin und Sprachgestalterin folgten vielseitige Engagements. Sie arbeitet als Schauspiellehrerin – unter anderem am Theater am Turm – , trat in Lyrik-Programmen auf, wirkte in verschiedenen Filmprojekten der Ludwigsburger Filmhochschule mit und übernimmt Synchronsprechrollen. Für ein Kinderstück im Theater am Turm wurde sie mit dem Kulturpreis Schwarzwald-Baar ausgezeichnet.

Dietmar Schlau, aufgewachsen in Villingen, wurde in der Writers Work Group von Hollywood-Drehbuchautoren in Dramaturgie und Erzähltechnik ausgebildet. Das Spektrum seiner Stücke reicht von Komödien, Kinder- und Musikstücken über literarische Klassiker bis hin zum ernsten, gesellschaftskritischen Theater. Auch er wurde bereits mit dem Kulturpreis Schwarzwald-Baar ausgezeichnet und stand als Schauspieler mehrfach auf Theaterbühnen.

Termine und Tickets

Der Psychothriller „Gewissenlos“ feiert Premiere am Freitag, 27. September, 19.30 Uhr, im Theater am Turm an der Schaffneigasse in Villingen. Weitere Vorführungen sind geplant am 28. und 29. September, am 2., 3., 4., 5., 9., 11. und 12. Oktober. Karten (16 Euro, ermäßigt elf Euro) sind online (www.theater-am-turm.de) oder an der Abendkasse erhältlich.