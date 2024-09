Premiere in Villingen: 24-Stunden-Restaurant mit heißen Nudelgerichten rund um die Uhr

1 Franco Lupo und Francine Reutenauer eröffnen das erste 24-Stunden-Restaurant in Villingen. Foto: Marc Eich

Freunde der italienischen Küche dürfen sich freuen: In Villingen eröffnet das erste 24-Stunden-Restaurant mit Pasta-Gerichten. Zum Einsatz kommt dabei ein besonderer Automat, der deutschlandweit in der Doppelstadt Premiere feiert.









Eigentlich betreiben Geschäftsleiter Franco Lupo und Inhaberin Francine Reutenauer seit exakt zehn Jahren die Pizzeria Lei in Niedereschach. Doch gemeinsam gehen sie nun außergewöhnliche und in der Region bislang einmalige Wege. Denn am Dienstag, 3. September, eröffnen sie das 24-Stunden-Restaurant „RistoBox“ in der Konstanzer Straße.