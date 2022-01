6 Finale Foto: Tobias Metz

„Spatz und Engel“, die neue Produktion an der Stuttgarter Komödie im Marquardt, erzählt hinreißend von der Liaison zwischen Edith Piaf und Marlene Dietrich.















Stuttgart - Die Kultur hält durch. Omikron lässt zwar auch die Theater nicht ungeschoren davon kommen: Hier fallen Proben flach, dort ganze Vorstellungen. Doch die Stuttgarter Bühnen halten an ihren Projekten fest, auch wenn die Premiere mal mit einer Woche Verspätung an den Start geht – so wie jetzt in der Komödie im Marquardt „Spatz und Engel“, ein „Theaterstück mit Musik“. Man merkt allen Mitarbeitern an diesem Freitagabend die Anspannung und Erleichterung an, dass es nun doch klappen soll mit der neuen Produktion, manch zwischenzeitlicher Corona-App-Warnung und Quarantäne zum Trotz. Aber als der Vorhang dann aufgeht und das Spiel beginnt, ist von aller Anspannung nichts mehr zu spüren; nur noch spannendes, wunderbares Theater ist zu erleben. Und so steht, egal, was noch kommen mag, nach der ersten Minute eines schon fest: Gut, dass die Kultur durchhält.