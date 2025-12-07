Premiere in Schwenningen: Erste Nikolaus-Party ein Erfolg

Vom Kinderschminken bis Glühweinstand: Schwenningens Nikolaus-Party brachte Schwung auf den Marktplatz und lockte nicht nur das Quartier ins Herz der Stadt.
Es war ein glasklarer Fall: Der Nikolaus war der Mann der Stunde. Kaum hatte er sich mit Mitra, Bischofsstab und, nicht zu vergessen, einem schweren Jutesack prallvoll mit kleinen Geschenken für die Besucher quer über den Schwenninger Marktplatz auf den Stuhl unter den roten Pavillon gesetzt, stand auch schon eine ellenlange Schlange vor ihm.