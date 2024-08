Premiere in Schramberg

1 Das Rathaus kann inspiziert werden. Foto: Dold

Am Samstag, 12. Oktober, öffnen Rathaus und City Center unter dem Motto „Wir für euch“ ihre Türen für die Öffentlichkeit. Außerdem präsentieren sich Blaulichtorganisationen in der Innenstadt.









Link kopiert



„Einen Tag der offenen Tür in dieser Kombination gab es bisher in Schramberg noch nie“, sagt Oberbürgermeisterin Dorothee Eisenlohr. „Wir sind schon lange am Planen und freuen uns auf möglichst viele Besucher.“