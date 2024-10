Wer kennt Bürgermeister Bruno Brauer aus Leiserbach? Ihn kann man bei den Theateraufführungen der Theatergruppe der Kolpingsfamilie Schramberg kennenlernen.

Nur noch kurze Zeit bleibt der Theatergruppe um Bürgermeister Brauer, seinen Mitarbeitern im Rathaus und den Bürgern von Leiserbach das Theaterstück „Eine saubere Wahl“ zur Aufführungsreife zu bringen. Beim Theaterstück handelt es sich um eine Komödie im kommunalpolitischen Umfeld in drei Akten aus der Feder von Manfred Bonertz.

Zum Inhalt: In der kleinen Gemeinde Leiserbach hat Bruno Brauer seit bald 24 Jahren das Bürgermeisteramt fest in den Händen. Bei den letzten Wahlen wurde er sogar ohne Gegenkandidat gewählt – nicht ohne Eigennutz unterstützt durch örtliche „Großkopfede“.

Zaungast im Rathaus

Dem Landrat gefällt dieses „Treiben“ aus demokratischen Gründen nicht. Er fordert nun, dass bei der anstehenden Bürgermeisterwahl ein Gegenkadidat gefunden wird. Neben der Suche nach Lösungen für das eine oder andere kommunalpolitische Problem muss sich der Amtsinhaber also auch noch auf die Suche nach „seinem“ Gegenkandidaten machen.

Das Publikum ist also Zaungast im Rathaus von Leiserbach, genauer gesagt im Vorzimmer von Bürgermeister Brauer. Welche Probleme der Bürgermeister privat und dienstlich zu lösen hat und wie er das Problem des Gegenkandidaten lösen wird, das wird hier nicht verraten. Das erfährt man beim Besuch der Theateraufführung der Kolping-Schauspieler.

Wer also Geschmack an dem Kolping-Theater gefunden hat, dem sei die Premiere am Samstag, 26. Oktober, ab 20 Uhr in Schramberg im Bärensaal empfohlen. Dies bleibt in diesem Jahr die einzige Aufführung in Schramberg.

Bewirtung gesichert

Wie auch im vergangenen Jahr übernimmt die Kolpingsfamilie, unterstützt von der Pfadfinderschaft und den Ministranten, die Bewirtung.

Von jeder verkauften Eintrittskarte wird ein Euro gespendet. Eine Hälfte des Geldes geht an den Verein „Frauen helfen Frauen“, die andere Hälfte erhält die Schramberger Schwester Ursula Maier zum Aufbau einer Kinderkrankenstation im nördlichen Ghana.

Eintrittskarten für die Premiere können im Vorverkauf in der Buchhandlung „Buchlese“ in Schramberg erworben werden. Karten können aber auch unter www.kolping-schramberg.de für die Abholung an der Abendkasse reserviert werden.

Weitere Aufführungen sind für Freitag und Samstag, 8. und 9. November,im „Haus des Gastes“ in Königsfeld ab 19.30 Uhr vorgesehen.

Die Theatergruppe der Kolpingsfamilie Schramberg ist sich sicher, mit der Aufführungen dieses Theaterstückes der Bevölkerung entspannte Stunden bieten zu können.