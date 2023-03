1 Sind wir auf dem richtigen Weg? Ihre innere Zerrissenheit, Angst und Unsicherheit diskutieren Tatjana (Tamara Anna Hermanns), Aljona (Mailin Klinger), Rudi (Tristan Taubert) und Ivo (Filip Grujic) immer wieder aufs Neue. Foto: Siegmeier

»Soul oder die seltsamsten Menschen der Welt« heißt das neue Stück des Zimmertheaters in Rottweil. Wie war sie, die Premiere? Wir haben sie uns angeschaut.









Der Westen hat zwar im Kopf gesiegt, doch in der Seele bleibt der Blues. Das ist die bittere Wahrheit, die die vier jungen Menschen aus dem Osten – aus Kasachstan – am Ende erkennen müssen. Dabei waren sie aufgebrochen in eine bessere Welt. Über die Musik haben sie versucht sich diese, so fremde, Welt zu erschließen, darauf gehofft, dass alles gut wird und vermeintlich versucht Anschluss zu finden. Doch am Ende bleibt der Blues.