3 Mit flotter Blasmusik umrahmte die Stadtkapelle die Eröffnung und unterhielt die Besucher während der Mittagszeit beim Platzkonzert. Foto: Fahrland

Am Sonntag machte der Naturpark-Markt erstmals Halt in Oberndorf. Das Angebot lockte zahlreiche Besucher in die Oberstadt. Diese konnten den Markt mit allen Sinnen erkunden.















Oberndorf - Auf dem Schuhmarkt und dem angrenzenden Ledermarkt waren regionale und saisonale Produkte direkt vom Erzeuger geboten. Marktbeschicker und Besucher freuten sich über das herrliche Wetter.

Der Musikverein Stadtkapelle Oberndorf sorgte mit einem breiten Repertoire beschwingter Blasmusik für gute Stimmung. Die NABU/BUND Ortsgruppe Oberndorf-Sulz beteiligte sich mit einem Kinderprogramm rund um das Thema Kräuter und hielt umfangreiches Infomaterial bereit.

Erster Naturpark-Markt im Jahr 2004

Der erste Naturpark-Markt fand 2004 am Seibelseckle an der Schwarzwaldhochstraße statt. Seit April 2021 gehört die Stadt Oberndorf dank einer Arrondierung der Gebietskulisse mit allen Ortslagen dem Verein Naturpark Schwarzwald Mitte/Nord an. Im vergangenen Herbst bewarb sie sich als Veranstalter und erhielt auf Anhieb den Zuschlag für einen der 24 Naturpark-Märkte in diesem Jahr.

An über zwanzig Ständen konnte man die verschiedensten Leckereien, Schmuck, Nützliches und Dekoratives aus Holz, Imkereierzeugnisse oder Bürsten und Besen erwerben. So mancher Kunsthandwerker ließ sich gerne bei der Arbeit über die Schultern schauen.

Großes Interesse

Es gebe mehr interessierte Kommunen und Städte als Sonntage in der Marktsaison, erklärte die Betreuerin der Naturparkmärkte Friederike Stetter bei der offiziellen Eröffnung mit Bürgermeister Hermann Acker. Das Stadtoberhaupt freute sich über die breitgefächerte Auswahl und lud zum Verweilen, Entdecken und Genießen ein. Schwarzwald-Guide Martin Grießhaber und Friederike Stetter hielten am Marktstand Informationen und Produkte aus der Naturpark-Region bereit.

Andernorts duftete es verführerisch nach frittierten Kartoffellocken, frischem Holzofenbrot, geräucherten Spezialitäten oder Apfelwaffeln. Auch Bio-Eier mit Kräutersalz, Erdbeershake, Äpfel oder Apfelsaft konnten vor dem Einkauf verkostet werden.

Nachtschicht am Smoker

Bei der AOK Gesundheitskasse drehte sich das Glücksrad. Aus der unmittelbaren Umgebung war die Familie Gaus vom Kirchentannenhof Fluorn-Winzeln mit Bioland-Eiern, Nudeln, Tees, Marmeladen und Naturseifen dabei.

Eine Nachtschicht am Smoker hatte Björn Kraft aus Gaggenau an seinem Marktstand "Wilde Sau" eingelegt, um das feine Brisquette vom selbst erlegten Frischling sowie das Wildschweinfleisch für Pulled Burger bei Temperaturen zwischen 60 und 80 Grad über Stunden hinweg sanft zu garen. Der Duft lockte die Genießer magisch an. Den Musikern gewährte er zum Dank für die Live-Musik einen Nachlass.

Im September in Dornhan

"Wir genießen, dass das Marktleben wieder möglich ist", sprach Hobby-Drechsler Thomas Krämer aus Forbach vielen seiner Kollegen aus dem Herzen. Für ihn und seine Frau sei es der erste von fünf Naturpark-Märkten mit ihrer Kreativwerkstatt "Runde Holzvielfalt." Man hoffe dieses Jahr wieder verstärkt auf die Weihnachtsmärkte.

Sonjas Hofladen aus Schellbronn bei Pforzheim ist seit mindestens vier Jahren bei den Naturpark-Märkten mit Kräutersalz, feinen Senf- oder Balsamico-Spezialitäten und Fruchtaufstrichen vertreten. Liebend gerne tauscht sich Sonja Pross mit den Kunden aus. Teilweise würden diese sogar mitreisen und immer wieder kommen. Auch das gute Miteinander, die herzliche Begrüßung und die große Hilfsbereitschaft der Marktleute sei beispielhaft. Der nächste Naturpark-Markt im Kreis Rottweil wird am 18. September in Dornhan stattfinden.