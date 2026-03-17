Premiere in Neubulach: Spezielles Format für junge Musiker

Der Vorsitzende Norbert Wilhelmi war überwältigt von der Resonanz auf die vom Musikverein organisierte Veranstaltung. Das erst vor fünf Monaten gegründete Jugendorchester unter der Leitung von Bernd Köstlin eröffnete den Festivalnachmittag mit dem Stück „Try everything“, bevor es mit „Beauty and the beast“, „Skyfall“, „Can you feel the love tonight“ weiterging. Ohne eine Zugabe ließ man die musikbegeisterten Jungmusiker nicht von der Bühne. Und so zeigten diese, dass sie mit „A- Team“, einem Rap- Song auch im Sprechgesang Nachwuchstalente sind.

Großartige Entwicklung Köstlin erläuterte den Zuhörern, wie großartig sich die jungen Musiker in den vergangenen fünf Monaten entwickelt haben. Herausfordernd war für ihn auch die Zusammensetzung des Orchesters der 21 Instrumentalisten zwischen acht und 15 Jahren, welche von den klassischen Blasinstrumenten und Schlagwerk, bis hin zu einer Blockflöte, Geige, Cello und zwei Pianisten reichte, heißt es in einer Pressemitteilung. Man sah den Kindern ihre Freude am Musizieren bei jedem Stück an.

Nicht ohne Zugabe von der Bühne

Nach einer kleinen Umbaupause wurde mit ebenso viel Spannung der Auftritt der Bläserklasse 5 der Realschule Althengstett unter der Leitung von Dietmar Peter erwartet. Die junge Musiker eroberten im Eilflug die Herzen der Festivalgäste. Diese bekamen Stücke wie „Skyfall“ oder „Freude schöner Götterfunken“ zu hören. Ohne Zugabe wurden auch die Althengstetter Jungmusiker nicht von der Bühne gelassen. Aus der Klasse 7 der Realschule Althengstett zeigten Helen Dunkel, Luisa Semle und Amy Kisling an der Querflöte mit einem Stück für drei Querflöten ihr hohes musikalisches Können.

Im Anschluss wurde und die Kinderdisco im Nebensaal des Bürgerhauses eröffnet. Mit DJ Maikel und DJ Laurin sowie alkoholfreien Cocktails tanzten die Kinder noch einige Stunden ausgelassen und mit Freude zu ihren Lieblingssongs.