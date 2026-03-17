Premiere in Neubulach: Spezielles Format für junge Musiker

„Young and loud“ war das Motto des ersten Jugendmusikfestivals im Liebelsberger Bürgerhaus. Das war geboten.
Der Vorsitzende Norbert Wilhelmi war überwältigt von der Resonanz auf die vom Musikverein organisierte Veranstaltung. Das erst vor fünf Monaten gegründete Jugendorchester unter der Leitung von Bernd Köstlin eröffnete den Festivalnachmittag mit dem Stück „Try everything“, bevor es mit „Beauty and the beast“, „Skyfall“, „Can you feel the love tonight“ weiterging. Ohne eine Zugabe ließ man die musikbegeisterten Jungmusiker nicht von der Bühne. Und so zeigten diese, dass sie mit „A- Team“, einem Rap- Song auch im Sprechgesang Nachwuchstalente sind.