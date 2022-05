Premiere in Nagold

3 Die Linedance-Abteilung des VfL Nagold lud am Boysen-Forum zum Mittanzen ein. Foto: Fritsch

Zum ersten Mal veranstaltete die Stadt Nagold am Sonntag einen Wander- und Outdoortag. Dreh- und Angelpunkt war der Stadtpark Kleb.















Nagold - Ob das nun das nächste Großevent im Veranstaltungskalender der Stadt Nagold wird? Dies zu beurteilen, dazu ist es noch zu früh. Doch vielversprechend verlief die Premiere des Wander- und Outdoortags auf jeden Fall. Das lag natürlich auch am fulminanten Wetter. Und an den vielen Mitstreitern aus Vereinen und Unternehmen rund um die Bereiche Outdoor und Fitness, ohne deren Engagement solch eine Aktionstag gar nicht erst denkbar wäre.

Ganze Palette

Den Gästen des Outdoortags konnte so eine ganze Palette an Aktivitäten angeboten werden. Zum Beispiel Young-Go-Fitness mit der VHS oder Line-Dance mit dem VfL Nagold, und natürlich auch ganz klassisch Wanderungen des Schwarzwaldvereins in der Umgebung.