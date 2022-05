1 Überzeugte Europäer (von links): Philipp Baudouin, OB Jürgen Großmann und der Chef des Nagolder Partnerschaftskomitees Holger Ehnes. Archiv- Foto: Buckenmaier

Die Gartenmesse, die Keramika, die Foto-Ausstellung zur Landesgartenschau und dann auch noch die Einweihung des OHG-Schulhofs. Ganz schön was los an diesem Wochenende in Nagold. Der perfekte Rahmen also, um sich einmal wieder mit den Freunden aus den Partnerstädten zu treffen.















Nagold - Denn in all dem Trubel soll in Nagold auf keinem Fall eine weitere wichtige Veranstaltung vergessen werden. Am Wochenende des 7./8. Mai feiert die Stadt auch, dass sie das Europadiplom verliehen bekommen hat. Und natürlich feiert man das mit den europäischen Freunden – schließlich sind sie ja auch maßgeblich an der Auszeichnung beteiligt gewesen: Seit mehr als 50 Jahren besteht die Städtepartnerschaft zwischen dem französischen Longwy und Nagold. Und auch schon sei 28 Jahren gibt es eine offizielle Partnerschaft mit Jesenice in Slowenien.

Botschafter hat sich angekündigt

Vertreter beider Städte sind an diesem Wochenende zu Gast in Nagold. Insgesamt umfassen beide Delegationen rund um die beiden Bürgermeister 35 Personen. Aus Slowenien hat sich sogar der Botschafter angekündigt. Es wird am Samstag, 7. Mai, ab 13 Uhr vor dem Rathaus einen offiziellen Empfang geben. Das Diplom selber hat die Stadt zwar bereits verliehen bekommen – doch da dieser offizielle Verleihungsakt durch den Europarat in Straßburg wegen der Corona-Pandemie nur online per Webcam übe die Bühne ging, reifte in Nagold schnell der Gedanke, die Auszeichnung noch einmal gesondert zu feiern. Wenn das wieder möglich ist. Und an diesem Wochenende ist es soweit.

Marktbeschicker aus ganz Europa

So kommt es auch, dass es in der Turmstraße und der Hirschstraße einen Europamarkt geben wird. Marktbeschicker aus ganz Europa haben sich angesagt – Italien, Österreich, Portugal, Schweiz, Spanien, Türkei, Ukraine und Ungarn sind mit lokalen und natürlich leckeren Produkten auf dem ersten Nagolder Europamarkt vertreten. Und natürlich Slowenien mit drei Beschickern aus der Partnerstadt Jesenice: Schnaps, Souvenirs, Honig, Schmuck und Lederwaren sollen unter anderem als lokale Produkte angeboten werden. Und dann sind da noch die Freunde aus Frankreich, also in diesem Fall natürlich Longwy: Champagner, französische Salami, Wein und Kunst-Emaille-Produkte haben die Franzosen unter anderem im Angebot. Abgerundet wird der Europamarkt mit 25 vorwiegend regionalen Marktbeschickern aus Deutschland.

Info: Öffnungszeiten

Die Öffnungszeiten des Europamarktes sind: Samstag, 7. Mai, 8 bis 18 Uhr sowie Sonntag, 8. Mai, von 10 bis 17 Uhr. Der Eintritt ist frei.