Premiere in Meßstetten: Auf dem Sofa horcht der Pfarrer den Bürgermeister aus

1 Pfarrer Philipp Haas überreichte Bürgermeister Frank Schroft ein buntes Lichtkreuz, das ins Fenster gestellt wird, als Dankeschön für den ersten Sofa-Talk. Foto: Stadt Meßstetten/Volker Bitzer Talk statt Predigt: Bürgermeister Schroft plaudert mit Pfarrer Haas über „Glaube und Politik“. Es war der Auftakt zu einer neuen Reihe.







Link kopiert



Es war der Höhepunkt im Festgottesdienst zur Einweihung der sanierten Bärahalle: Bürgermeister Frank Schroft übernahm mit Pfarrer Philipp Haas quasi Predigt und Fürbitte – in Form eines unterhaltsamen Talks zum Thema „Glaube und Politik“ auf einem Sofa, das die Firma Interstuhl für weitere Sofa-Gespräche zum kirchlichen Jahresthema „Im Gespräch bleiben“ gestiftet hat. In unregelmäßigen Abständen sollen sie in Tieringen und Oberdigisheim stattfinden. „Sind Sie Früh- oder Spätaufsteher?“ und „Verbringen Sie den Urlaub lieber am Meer oder in den Bergen?“ wollte Haas zu Beginn wissen. Und danach: „Altes oder Neues Testament? Paulus oder Petrus? Schroft zeigte sich religiös verwurzelt und lieferte adäquate Antworten.