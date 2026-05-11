Premiere in Jettingen: Kinder entdecken spielerisch Europa

An der Decker-Hauff-Schule in Oberjettingen fand zum ersten Mal der „Aktionstag Europa“ statt.
Jedes Jahr rund um den Europatag am 9. Mai wird seit fünf Jahren an einer Schule im Landkreis Böblingen ein Europa-Aktionstag abgehalten. Dieses Mal war die Jettinger Grundschule dran. Der Landkreis Böblingen organisierte den Tag mit den Kinderaktionen am Vormittag zusammen mit der Gemeinde Jettingen. Dass die Aktionen mit Workshops an ihrer kleinen Schule stattfinden, darüber freute sich Schulleiterin Sonja Grimm ganz besonders.