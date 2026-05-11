Premiere in Jettingen: Kinder entdecken spielerisch Europa

An der Decker-Hauff-Schule in Oberjettingen fand zum ersten Mal der „Aktionstag Europa“ statt.

Jedes Jahr rund um den Europatag am 9. Mai wird seit fünf Jahren an einer Schule im Landkreis Böblingen ein Europa-Aktionstag abgehalten. Dieses Mal war die Jettinger Grundschule dran. Der Landkreis Böblingen organisierte den Tag mit den Kinderaktionen am Vormittag zusammen mit der Gemeinde Jettingen. Dass die Aktionen mit Workshops an ihrer kleinen Schule stattfinden, darüber freute sich Schulleiterin Sonja Grimm ganz besonders.

Der Böblinger Landrat Roland Bernhard und Jettingens Bürgermeister Hans Michael Burkhardt sowie Schulleiterin Sonja Grimm begrüßten am Vormittag alle 152 Schülerinnen und Schüler der vier Grundschulklassen nach deren Eröffnungslied und lauschten der Videobotschaft aus der Partnergemeinde von Jettingen, dem belgischen Marchin.

Bunt, spannend und abwechslungsreich

Bunt, spannend und abwechslungsreich gestaltete sich der vom Europa- und Fördermittelbeauftragten des Landkreises Matthias Reithinger koordinierte Europaaktionstag an der Grundschule. Bei dieser Gemeinschaftsaktion der Zentralstelle, des Abfallwirtschaftsbetriebs und des Entwicklungspädagogischen Informationszentrums Reutlingen wurden den Kindern der Klassen eins bis vier spielerisch die Themen Klimaschutz, Nachhaltigkeit und Europa nähergebracht.

Das Thema Nachhaltigkeit wurde moderiert von Natalia Zumaran (knieend). Foto: Sabine Stadler

Spielen, Basteln und vor allem Mitmachen standen an diesem Tag im Vordergrund. Allen Grundschulkindern wurde das Malbuch „Der kleine Stern in Europa“ geschenkt. Mit diesem darf Europa vielfältig und mit Buntstiften auf kreative Weise erschlossen werden.

Landrat und Bürgermeister mittendrin

Landrat Bernhard und Bürgermeister Burkhardt durchliefen nach dem offiziellen Teil die verschiedenen Stationen mit den drei Workshops für die dritten und vierten Klassen. Dort erwartete sie viel Informatives, zunächst zum Thema Mülltrennung und Müllvermeidung mit „Monti“ sowie Denis Reichle und Sandra Walthier.

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Während die Klassen eins und zwei in ihren Klassenzimmern an Europa-Materialien malten und bastelten, durchliefen die oberen beiden Grundschulklassen im Wechsel den Workshop Nachhaltigkeit und Entwicklung mit Natalia Zumaran und der Entwicklungskoordinatorin Lisa Hitzing. Hier wurde die Herkunft von beispielsweise Kartoffeln, Kaffee und Tomaten zugeordnet und über Fairen Handel gesprochen.

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In der Sporthalle wurde Europa-Frisbee mit Suzana Dropulja vom Kreisjugendamt und Koordinator Matthias Reithinger gespielt. Erraten wurden dabei Länder Europas, die mit ihren Flaggen auf den Frisbees aufgedruckt waren. Die Grundschüler waren fasziniert von der Deutschland-Schärpe, die Bürgermeister Burkhardt an diesem Tag trug. Damit wollte der mitwirkende Rathauschef auch visuell verdeutlichen, dass er diese Schärpe bei den europäischen Partnerschaftstreffen mit Vernio in Italien, Senones in Frankreich oder Marchin in Belgien trage. Die Schüler zeigten sich fasziniert von der Schärpe des Bürgermeisters, und einige baten auch gleich noch um ein Autogramm.