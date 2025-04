Ein Storchenpaar hat sich in Hochdorf zum Nisten angesiedelt: Das erste Mal im Kreis Calw. Was die Störche bei ihrer Wohnortwahl berücksichtigen und welche Hoffnungen sich Nagold auf Storchenküken machen darf, erklärt Stefan Eisenbarth vom Nabu.

In Hochdorf hat sich ein Storchenpaar auf dem Strommast bei der evangelischen Kirche niedergelassen. Damit hat sich das Pärchen einen ungewöhnlichen Wohnort erwählt: Bis jetzt ist kein Storchenpaar zum Nisten im Kreis Calw gesichtet worden.

Normalerweise sind die langbeinigen Gesellen eher am Bodensee, in Oberschwaben oder am Hochrhein zu finden. Was Hochdorf bei der Kirche bietet, steht bei Störchen allerdings hoch im Kurs. Eine nahe, offene Landschaft dient als Nahrungsbuffet. Störche sind nicht wählerisch, weiß Stefan Eisenbarth, Fachbeauftragter für Weißstörche beim Nabu. „Das sind Allesfresser“, erklärt er.

Das Bild vom Storch im feuchten, nassen Gebiet, der es auf Frösche abgesehen hat, stimmt so nicht ganz. Sie fressen auch Insekten, Schnecken, Aas oder Blindschleichen. Ein Problem ist dann, wenn Müll herumliegt. Denn die Störche könnten das mit Futter verwechseln und im schlimmsten Fall sich und ihre Jungen vergiften.

Gefährliche Behausung ausgewählt

Außerdem: Eine hohe Stelle, wie eben besagten Strommast, zum Nisten.

Das birgt allerdings auch Gefahren: Denn in der Nähe von Strom besteht im Zweifel Lebensgefahr. „Ich habe auch schon erlebt, dass solche Nester abgebrannt sind“, erzählt Eisenbarth. Deshalb hat er auch das Landratsamt informiert und darum gebeten, eine Erlaubnis für die Isolierung der Stromleitung zu erteilen.

Störche und ihre Horste dürfen eigentlich nicht gestört werden, deshalb ist eine Sondergenehmigung nötig. Eisenbarth zeigt sich erfreut, wie unkompliziert dies ablief. Am Sonntag schrieb er die E-Mail, am Montagmorgen war die Genehmigung da. Am Dienstag konnte die Netze BW, die das Stromnetz betreibt, bereits die Arbeiten ausführen.

Die Störche hat die plötzliche Störung ihres trauten Heims nicht vertrieben. Sie haben aus sicherer Entfernung die Arbeiten am Horst beobachtet und sind danach wieder zurückgekehrt.

Für solche Arbeiten ist auch Eile geboten, meint Eisenbarth. Haben die Störche ein Gelege und verlassen dieses wegen der Arbeiten, kühlen die Eier in kurzer Zeit aus. Und ist es erst gelegt, sind die Störche lange mit ihrer Familie beschäftigt.

Störche legen zwei bis drei Eier, bis zu zwei weitere werden im Lauf der Brutzeit dazugelegt. 32 Tage dauert es, bis die Küken schlüpfen. Mit acht Wochen werden sie flügge.

Storchen-Nachwuchs noch nicht sicher

Ob es in Hochdorf dieses Jahr Storchen-Babys geben wird, ist allerdings nicht gesagt. Grade junge Störche würden sich häufig ein Nest bauen, dann aber noch auf Nachwuchs verzichten, erklärt Eisenbarth. Und da die beiden Störche nicht beringt sind, ist nicht klar, wie alt sie sind oder wo sie herkommen.

Aber: Die Tiere sind treu – sowohl zum Partner als auch zum Horst. Wird es dieses Jahr nichts mit den Küken, dann kommen die Tiere höchstwahrscheinlich im nächsten Jahr in ihren Wahlwohnort zurück – und gründen dann vielleicht eine Familie.

Ein Blick ins Storchennest

Beobachten kann man die Störche über die Webcam der evangelischen Kirche Hochdorf .