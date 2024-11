Premiere in Halbmeil: So verlief der erste Tag des Lädeles

So verlief der erste Tag des Lädeles

Premiere in Halbmeil

1 Das Team um Projektinitiator Dirk Baumgärtner-Fränzen (Zweiter von links) im Laden Foto: Schmid

Das „Halbmeiler Lädele“ hat am Wochenende erstmals seine Türen wieder geöffnet. Bei der Premiere konnte das Team um Initiator Dirk Baumgärtner-Fränzen viel Positives verbuchen. In einzelnen Bereichen besteht aber noch Luft nach oben.









Link kopiert



Nach monatelanger Planung war es so weit: Das neue „Halbmeiler Lädele“ öffnete am Wochenende erstmals seine Türen. Bereits am Freitagnachmittag konnte man einen Blick hinein werfen. Zur Eröffnung, die laut Initiator Dirk Baumgärtner-Fränzen sehr gut angenommen wurde, verkaufte das „Lädele“-Team unter anderem selbst gemachten Kartoffelsalat auf Spendenbasis.