Premiere in Dobel: Blinde Wanderer unterwegs – bewusstes Erleben der Natur mit allen Sinnen

Mit allen Sinnen unterwegs: Eine besondere Wanderwoche feierte auf dem Dobel Premiere. 16 Teilnehmer aus ganz Süddeutschland machten mit. Blinde und Sehende waren beim Wandern vereint.
Wenn Sehende wandern, nehmen sie den Schwarzwald mit den Augen wahr, die Weite, das Lichtspiel zwischen den Bäumen, die Fernblicke über Täler und Höhen. Blinde und sehbehinderte Menschen hingegen erleben ihn auf eine ganz andere, vielleicht sogar noch intensivere Weise: Sie hören das Rascheln des Laubs, riechen den harzigen Duft der Tannen, spüren den Wind, die Sonnenwärme und die Bodenbeschaffenheit unter ihren Füßen.