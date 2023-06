Premiere in der Oberliga

1 Der FC Holzhausen, hier beim Spiel in Reutlingen, hat seine erste Oberliga-Saison erfolgreich beendet. Foto: Eibner-Pressefoto/Baur

Die erste Oberliga-Saison des FC Holzhausen ist zufriedenstellend zu Ende gegangen. Wir werfen einen Blick auf verschiedene Zahlen, Daten und Statistiken.









Los ging das Abenteuer Oberliga am 6. August mit einer 0:4-Niederlage gegen die Stuttgarter Kickers – zu Ende ging die Saison mit einem 2:1-Sieg gegen den Vizemeister aus Großaspach. Und auch die 32 Partien dazwischen hatten es in sich. Wir vergleichen den FC Holzhausen in verschiedenen Kategorien mit dem Rest der Liga und schauen auch auf die besten Werte innerhalb der Mannschaft.