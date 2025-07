Begeisterte Mädchen und ihre engagierten Trainer gaben beim ersten „Tag des Mädchenfußballs“ am Samstag auf dem Kunstrasenplatz des FC Brigachtal mit viel Elan alles.

44 Mädchen der Jahrgänge 2008 bis 2012 hatten sich bei den Organisatoren und Trainern Joachim Kaluza, Michael Schmitt und Kim Münch angemeldet. Unterstützt wurden sie unter anderem von Oskar Spengler, Andreas Doering, Juliane Maier und Jackson Agbonkhese.

Juliane Maier spielte beim SC Freiburg in der Bundesliga und wurde Europameisterin mit der U19-Nationalmannschaft. Jackson Agbonkhese führte den SV Aasen zum Aufstieg in die Landesliga.

Volles Programm

Schirmherr Michael Schmitt, selbst noch aktiver Fußballspieler bei den Herren und Trainer der Mädchen des FC Brigachtal, erklärte im Gespräch mit unserer Redaktion: „Ich finde es klasse, dass der Mädchenfußball auch bei uns Einzug hält. Nach den Sommerferien werden unsere Mädchen erstmals als D-Jugend in der Runde spielen. Es wäre schön, wenn noch mehr Mädchen zu uns kommen würden und auch in der Region bei anderen Vereinen der Mädchenfußball Aufwind erfährt.“

Nach dem Training am Mädchentag gehe es noch gemeinsam nach Salem zum Turnier der Jungen, übernachtet werde im Zelt. Am Sonntag stünden dann Schwimmen und Freizeit auf dem Programm, bevor es zurück und nach Hause gehe, so Schmitt.

Die Mädchen, die zum Mädchentag kamen, kamen unter anderem aus Brigachtal, Wolterdingen, Grüningen, Villingen und Rietheim und waren an vier Stationen eingeteilt. Nachdem sie sich aufgewärmt hatten, trainierten sie das Dribbeln, Tore schießen und das Ballgefühl. Außerdem spielten sie zwei gegen zwei, übten Taktikformen und natürlich auch Technik. Auch der Spaß kam beim Fußball-Dart und Wettbewerben an der Ballspeed-Schussanlage nicht zu kurz.

Die Trainer

Juliane Maier ist gebürtige Brigachtalerin und spielte in Klengen bei der F-Jugend. Ihr Talent hatte sich herumgesprochen und im Alter von 15 Jahren wurde sie zur FV Titisee-Frauen-Mannschaft geholt. Sie spielte elf Jahre in Freiburg bei der ersten Bundesliga, mit der U19-Nationalmannschaft wurde sie Europameisterin. Heute ist sie Lehrerin an der Berufsschule in Freiburg und freut sich, am Mädelstag in Brigachtal helfen zu können.

Jackson Agbonkhese wurde in Nigeria geboren und kam im Alter von elf Jahren zu seinen Eltern nach Frankfurt. Bis dahin hatte er in Nigeria mit einem selbstgebastelten Fußball gespielt, Fußball war schon damals seine Leidenschaft. Er spielte bei der Eintracht Frankfurt in der E-Jugend, zog dann mit den Eltern nach Limburg an der Lahn, wo er in Diez Fußball spielte, später beim SV Wehen-Wiesbaden in der Regionalliga. Beruflich wechselte er nach Singen als Pharma-Vertreter, heiratete und zog nach Hüfingen.

Er trainierte die Aktiven beim SV Aasen, wo er auch Michael Schmitt trainierte. Den SV Aasen führte er in der abgelaufenen Saison zum Aufstieg in die Landesliga.