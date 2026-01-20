Premiere in Bad Liebenzell: Dieses umfangreiche Programm ist beim Mittelaltermarkt im Kurpark geboten

Einen Mittelaltermarkt hat es im Kurpark von Bad Liebenzell noch nicht gegeben. Am 26. und 27. September ist es so weit. Dafür ist einiges geplant.

Carolan Lieb aus Püttlingen im Saarland organisiert den Mittelaltermarkt am Samstag und Sonntag, 26. und 27. September, im Kurpark von Bad Liebenzell. Er ist Geschäftsführer der Eventagentur Lorraine Medievale. Inzwischen gibt es, Stand Mitte Januar, 42 Stände und 16 verschiedene Lager. Es dürfte noch so mancher Programmpunkt dazukommen. Der Mittelaltermarkt ist am Samstag, von 12 bis 22 Uhr, und am Sonntag, von 11 bis 18 Uhr.

Musikalisches Programm An beiden Tagen präsentiert Lieb ein musikalisches Rahmenprogramm. Die Besucher hören drei verschiedene Richtungen. Zu Gast ist die Gruppe Capud Dragonis. Es bietet brachiale Musik mit Dudelsack und Trommel, erzählt Lieb.

Trinklieder zum Mitsingen

Zu hören ist zudem das Trio cum Laute mit Martina und Stefan Eschrich sowie dem „besonderen dritten Mann“, berichtet Lieb. Ihr Programm sei vor allem etwas für Fans der Muppet Show und für Kinder. Sie präsentierten Trinklieder zum Mitsingen und sorgen für eine Atmosphäre wie in einer Taverne, verspricht Lieb. „Der dritte Mann“ trommelt dazu.

Und dann erleben die Besucher mit Jonny Robels noch einen Barden. Der Solosänger tritt mit seiner Harfe auf.

Gaukler und Erzähler Die Besucher erleben auf dem Mittelaltermarkt allerlei Gaukler und Erzähler. Einer dieser Erzähler ist der Fliegende Holländer mit seinem Schiff auf Rädern. Der Mann komme tatsächlich aus Holland, berichtet Lieb im Gespräch mit unserer Redaktion. Er erzählt Seemannsgeschichten aus dem 16. und 17. Jahrhundert.

Das Gaukler-Duo Timelina und Timelino zeigt beim Jonglieren seine Kunststücke und treibt allerlei Schabernack.

Feuershow am Samstagabend

Die Gruppe Circles of Mystery mit drei bis vier Künstlern ist beim Mittelaltermarkt in Bad Liebenzell ebenfalls mit dabei. Zu sehen sind zum Beispiel Vorführungen mit Hula-Hoop-Reifen und Jonglage. Am Samstagabend ab etwa 20.30 Uhr präsentiert die Gruppe eine Feuershow mit Timelina und Timelino.

Handwerker und Händler Nicht fehlen dürfen Handwerker. So ist ein Steinmetz aus Freiburg zu sehen. Bei einem Lederer aus Pirmasens dürfen Kinder ihren Beutel selbst herstellen, berichtet Lieb. Und bei einer Wollfee aus Schalkau (Thüringen) sind die Kinder dazu eingeladen, etwas zu basteln.

Seifen und Felle

Ein Ehepaar aus Alfter bei Bonn zeigt 20 verschiedene Sorten des Salzsiedens. Ein Holzschnitzer präsentiert sein Können. Zu Gast sind Händler für Seifen und Felle.

Gelehrter Ein Gelehrter weiß über Landkarten Bescheid. Er erzählt von den berühmten mittelalterlichen Adelsgeschlechtern der Staufer und Welfen.

Lager Auf dem Mittelaltermarkt gibt es mehrere Lager. So sind die Freyen Rittersleut zu Randingen zu Gast. Sie haben sogar Kanonen dabei. Ob diese nur ein Blickfang sind oder sie tatsächlich Krach machen dürfen, ist noch nicht geklärt, so Lieb.

Das Leben der Wikinger

Lupuscorvus aus Rheinmünster stellt ein Wikingerlager auf. Der Name der Organisation setzt sich aus den beiden lateinischen Wörtern lupus und corvus zusammen. Lupus ist der Wolf und carvus der Rabe. Lupuscorvus stellt das Leben der Wikinger vor. In den Zelten dürfen Besucher sogar übernachten.

Eine Falknerei schlägt beim Mittelaltermarkt ebenfalls ihr Lager auf und bringt mehrere Greifvögel mit.

Unter dem Namen „Freyes Banner Enztal“ sind die Spielleute und Landsknechte Neuenbürg zu Gast.

Die Frundeckritter aus Horb bringen einen Pranger mit. Besucher können Kopf und Hände in den Pranger stecken und ein bisschen nachempfinden, wie es ist, wenn man als Strafe öffentlich Schimpf und Schande über sich ergehen lassen muss. Darüber hinaus präsentieren die Ritter Waffen aus dem Mittelalter.

Essen und Trinken Für Essen und Trinken ist gesorgt. „Es gibt keine Pommes und keine Cola“, stellt aber Lieb klar. Stattdessen servieren die Veranstalter mittelalterliche Speisen. „Auch für die Vegetarier ist etwas dabei“, verspricht er. Die Besucher dürfen sich zum Beispiel auf frittierten Blumenkohl, gegrillte Bullrippen, Zwiebelfleisch und Flammkuchen freuen. In einer Taverne werden Schwarz-, Met- und Kirschbier serviert.

Kinderprogramm Für die Kinder ist einiges geboten. In einer Rüstkammer dürfen sie sich über Schwerter, Schilder, Helme und Ritterüberhänge freuen. Es werden ein handgetriebenes Riesenrad und ein handgetriebenes Karussell aufgestellt.

Beim Mittelaltermarkt in Bad Liebenzell gibt es auch ein handgetriebenes Riesenrad. Foto: Pablo Lachmann/Lorraine Medievale

Beim Mäuseroulette ist ein kleines Dorf aufgebaut. Die Kinder müssen erraten, in welches Haus eine lebendige Maus flieht. Als Preise gibt es Edelsteine zu gewinnen.

Mit Plüschratten werfen

Beim Rattenfangen bekommen die kleinen Gäste die Gelegenheit, in einem Zelt mit Plüschratten auf eine Wand aus Stoff zu werfen. Schnappen die dort befestigten Fallen zu, gibt es etwas zu gewinnen.

Außerdem dürfen die Kinder mit der Armbrust auf Drachen und Glocken zielen. Auch da gibt es für besondere Treffsicherheit Preise zu gewinnen.

Beim Bogenschießen des Grombacher Burgvolkes dürfen nicht nur Kinder, sondern auch Erwachsene ihre Zielsicherheit testen.