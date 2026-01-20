Premiere in Bad Liebenzell: Dieses umfangreiche Programm ist beim Mittelaltermarkt im Kurpark geboten

Einen Mittelaltermarkt hat es im Kurpark von Bad Liebenzell noch nicht gegeben. Am 26. und 27. September ist es so weit. Dafür ist einiges geplant.
Carolan Lieb aus Püttlingen im Saarland organisiert den Mittelaltermarkt am Samstag und Sonntag, 26. und 27. September, im Kurpark von Bad Liebenzell. Er ist Geschäftsführer der Eventagentur Lorraine Medievale. Inzwischen gibt es, Stand Mitte Januar, 42 Stände und 16 verschiedene Lager. Es dürfte noch so mancher Programmpunkt dazukommen. Der Mittelaltermarkt ist am Samstag, von 12 bis 22 Uhr, und am Sonntag, von 11 bis 18 Uhr.