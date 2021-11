6 Beim ersten Wochenmarkt in der Marktstraße seit 95 Jahren war die Innenstadt voll wie selten an Samstagen. Foto: Eyrich

Rundum gut angekommen ist bei Besuchern wie Marktbeschickern die Verlegung des Ebinger Wochenmarktes in die Marktstraße, wo er am Samstag zum ersten Mal seit 95 Jahren stattfand. Die Innenstadt war voller Besucher wie lange nicht.















Albstadt-Ebingen - Noch nicht alles ist rund gelaufen bei der Premiere des Ebinger Wochenmarktes am neuen Standort in der Marktstraße – doch es waren Kleinigkeiten. An einigen Stellen sind keine Strom-Zapfstellen, die im Boden versenkt sind und bei Bedarf hochgezogen werden können – also mussten die Marktbeschicker, von der Marktaufsicht vorgewarnt, Verlängerungskabel mitbringen. Als der Markt eröffnete, hatten aber alle Strom, so dass Licht, Kühlungen und Waagen funktionierten.