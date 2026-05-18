Premiere im Theater Lindenhof: Ein Mann, ein Boot und ganz viel Meer

Der Sohn führt Regie, der Vater als Akteur auf der Bühne: Premiere des Schauspiels „Der alte Mann und das Meer“ im Theater Lindenhof.
Es ist eine der bekanntesten, wenn nicht sogar die bekannteste Erzählung von Ernest Hemingway. Die Geschichte weiß man: Der alte Mann, ein Fischer, hat seit langem nichts mehr gefangen. Nun bricht er nochmals alleine zum Fischfang auf – vielleicht ein letztes Mal. In einem existenziellen Kampf gelingt es ihm, einen gewaltigen Fisch zu fangen und am Boot zu vertäuen. Er ist zunächst der Sieger dieses mehrere Tage langen Kampfes, der ihn an die eigenen körperlichen und mentalen Grenzen führt. Aber am Ende kehrt er mit sprichwörtlich leeren Händen in den Hafen zurück: Haie haben den Fisch Stück für Stück aufgefressen, zurückbleibt nur noch das Skelett des Fisches.