1 Magnus Heindl (links) und Benedikt Sczuka freuen sich auf die Avatar-Premiere. Foto: Roth

Avatar legt mit dem zweiten Teil nach. "The Way Of Water" soll auch im Rottweiler Central-Kino einen Besucherandrang auslösen. Doch wie bekommt man als Kinobetreiber überhaupt den neuesten Blockbuster ins Programm?















Rottweil - Das Telefon steht am Mittwochnachmittag im Rottweiler Central-Kino nicht mehr still. "Eine nach der anderen Reservierung läuft gerade rein", freut sich Kinosprecher Benedikt Sczuka mit Magnus Heindl, seit September FSJ’ler Kultur, im Gespräch mit unserer Redaktion.

In Rottweil gibt es die Vorabpremiere

Am Mittwochabend flimmert der zweite Teil von Avatar um Jake (Sam Worthington) und Neytiri (Zoe Saldana) in der Vorabpremiere über die Rottweiler Kinoleinwand. Am Donnerstag ist dann offizieller Start. Das Rottweiler Central-Kino ist eines von wenigen Auserwählten, das seinen Gästen bereits im Voraus das neue Bildmaterial zeigen darf. "Diese Lizenz verhandelt Disney mit den betreffenden Kinos", informiert Sczuka.

In der anstehenden Spielwoche wird der neue Fantasy-Film ausschließlich in 3D gezeigt – eine Premiere für das Rottweiler Central-Kino und der Wunsch der Besucher. "Wir sind selbst gespannt, wie es mit der Technik und 3D-Brillen funktioniert." Doch gerade bei Avatar sei 3D Pflicht. Schließlich habe der Vorgänger-Teil mit der neuen Technik das Kino-Geschehen in Deutschland revolutioniert.

Avatar ist täglich im Programm

Jeder Avatar-Fan komme auf seine Kosten. Im Central-Kino wird der Film bis Jahresende täglich zwei- bis dreimal gezeigt – zu den unterschiedlichsten Zeiten und selbstverständlich auch in den Schulferien. Sczuka rechnet nach dem bisherigen Aufkommen an Platzreservierungen fest damit, dass der Blockbuster in den kommenden zwei Wochen noch der besucherstärkste Film 2022 im Rottweiler Kino wird. Bisher nimmt diesen ruhmreichen Platz "Minions 2" ein.

Doch wie bekommt ein vergleichsweise kleines Kino solch einen Zuschauermagneten – "Avatar 1" ist der erfolgreichste Film nach Einspielergebnis weltweit – auf die Leinwand? "Die Verhandlungen unterscheiden sich nicht von anderen Filmen. Man muss beispielsweise eine gewisse Anzahl an Vorstellungen garantieren", erläutern die Betreiber das Prozedere. Auch auf die Größe und Art der Kinosäle komme es an.

Film soll Kinokassen klingeln lassen

Den neuen Film haben die beiden selbst noch nicht gesehen. Was sie vom zweiten Avatar erwarten: "Mich begeistert die Mischung aus technischen Mitteln und echten Schauspielern", so Sczuka. Und Heindl ergänzt: "Die Action macht den Film aus. Ich bin auf die angekündigten Unterwasser-Szenen gespannt." Selbstredend soll auch die Kinokasse klingeln. Denn: Mit der Konkurrenz von Weihnachtsmärkten hätte man kürzlich auch im Rottweiler Kino zu kämpfen gehabt. Ab Mittwochabend sollte diese Sorge aber vergessen sein.