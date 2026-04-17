Premiere im Kurhaus: Second-Hand-Event „Beauty Jungle“ kommt nach Freudenstadt

Das Second-Hand-Event „Beauty Jungle“ findet erstmals in Freudenstadt statt.

Am Sonntag, 19. April, findet von 13 bis 16.30 Uhr erstmals im Freudenstädter Kurhaus das Second-Hand-Event „Beauty Jungle“ statt.

Das Format präsentiert sich als moderne Alternative zum klassischen Flohmarkt. „Beauty Jungle“ ist nach Angaben des Veranstalters mittlerweile in acht Bundesländern aktiv – an knapp 50 Standorten. Damit zähle es zu den sichtbarsten Secondhand-Event-Communities in Deutschland. Der Fokus der Veranstaltung liegt auf „Fashion statt Trödel“, heißt es in der Ankündigung.

Angeboten wird eine Auswahl an Vintage-Mode, Markenbekleidung und besonderen Einzelteile, ergänzt durch Curvy-Fashion, Taschen, Schuhe und Schmuck. Das Indoor-Shopping wird mit Musik begleitet und bietet laut Ankündigung Event-Atmosphäre.

Der Einlass für das Indoor-Shopping-Event erfolgt über eine Tageskasse vor Ort.