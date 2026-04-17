Premiere im Kurhaus Second-Hand-Event „Beauty Jungle“ kommt nach Freudenstadt (red/pm) 17.04.2026 - 12:19 Uhr 1 „Beauty Jungle“ kommt nach Freudenstadt. Foto: Veranstalter Das Second-Hand-Event „Beauty Jungle“ findet erstmals in Freudenstadt statt. Link kopiert Am Sonntag, 19. April, findet von 13 bis 16.30 Uhr erstmals im Freudenstädter Kurhaus das Second-Hand-Event „Beauty Jungle“ statt. Das Format präsentiert sich als moderne Alternative zum klassischen Flohmarkt. „Beauty Jungle“ ist nach Angaben des Veranstalters mittlerweile in acht Bundesländern aktiv – an knapp 50 Standorten. Damit zähle es zu den sichtbarsten Secondhand-Event-Communities in Deutschland. Der Fokus der Veranstaltung liegt auf „Fashion statt Trödel“, heißt es in der Ankündigung. Angeboten wird eine Auswahl an Vintage-Mode, Markenbekleidung und besonderen Einzelteile, ergänzt durch Curvy-Fashion, Taschen, Schuhe und Schmuck. Das Indoor-Shopping wird mit Musik begleitet und bietet laut Ankündigung Event-Atmosphäre. Unsere Empfehlung für Sie Neu- und Gebrauchtwagenschau Oberer Marktplatz in Freudenstadt verwandelt sich in ein Freiluft-Autohaus Mit einer Neu- und Gebrauchtwagenschau auf dem Marktplatz begrüßt Freudenstadt den Frühling. Der Einlass für das Indoor-Shopping-Event erfolgt über eine Tageskasse vor Ort.