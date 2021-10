Weihnachtsmarkt in Nagold Glühwein gibt’s nur für Bändchenträger

Jetzt ist es amtlich: Die Stadt Nagold wird in diesem Jahr einen Weihnachtsmarkt veranstalten. Am traditionellen Termin – dem zweiten Adventswochenende – soll in der Innenstadt das vorweihnachtliche Treiben über die Bühne gehen. Dabei gelten einige neue Verhaltensregeln.