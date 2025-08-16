Premiere im Europa-Park: Bully löst sein Versprechen ein
10
Maskottchen Ed, mittlerweile selbst Filmstar, begrüßt Christian Tramnitz, Rick Kavanian und Michael Bully Herbig vor dem Kino des Europa-Parks. Foto: Arne Hahn

Michael Bully Herbig, Christian Tramnitz und Rick Kavanian präsentieren ihren neuen Film „Das Kanu des Manitu“ höchstpersönlich in Rust. Wie war’s?

Kurz nach der offiziellen Kinopremiere in München präsentierten Michael Bully Herbig, Christian Tramnitz und Rick Kavanian den Film am Freitagabend auch in Deutschlands größtem Freizeitpark, dem Europa-Park in Rust (Ortenaukreis). Nicht verwunderlich, dass der Kinosaal innerhalb kürzester Zeit restlos ausverkauft war. Die Idee für dieses Event entstand spontan im Frühjahr bei den Radio Regenbogen-Awards, als Michael Bully Herbig Parkchef Roland Mack von der Bühne der Europa-Park-Arena aus zurief: „Lassen Sie uns doch was gemeinsam machen!“ Gesagt, getan.

 

So herrlich blöd, wie der Abend anfängt, geht er weiter

Erwartungsfroh strömen die Besucher ins Kino des Parks. Dann brandet Beifall auf. Bully & Co. betreten den Kinosaal und nehmen das Publikum gleich für sich ein. Da wird munter drauf los gealbert, werden T-Shirts mehr oder weniger erfolgreich mit einer Druckluftkanone ins Publikum geschossen und Mützen verteilt. Dann verschwinden Herbig, Tramnitz und Kavanian auch schon wieder, um kurz darauf in Übergroße auf der Leinwand zu erscheinen, wo sie die Besucher im Kinosaal gleich noch einmal als Abahachi und Winnetouch (Michael Bully Herbig), Ranger (Christian Tramitz) und Dimitri (Rick Kavanian) begeistern und bestens unterhalten. Dass dem so war unterstreicht der Applaus am Ende des Films

 