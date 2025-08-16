Premiere im Europa-Park: Bully löst sein Versprechen ein

10 Maskottchen Ed, mittlerweile selbst Filmstar, begrüßt Christian Tramnitz, Rick Kavanian und Michael Bully Herbig vor dem Kino des Europa-Parks. Foto: Arne Hahn 10 Bilder - Fotostrecke öffnen Michael Bully Herbig, Christian Tramnitz und Rick Kavanian präsentieren ihren neuen Film „Das Kanu des Manitu“ höchstpersönlich in Rust. Wie war’s?







Kurz nach der offiziellen Kinopremiere in München präsentierten Michael Bully Herbig, Christian Tramnitz und Rick Kavanian den Film am Freitagabend auch in Deutschlands größtem Freizeitpark, dem Europa-Park in Rust (Ortenaukreis). Nicht verwunderlich, dass der Kinosaal innerhalb kürzester Zeit restlos ausverkauft war. Die Idee für dieses Event entstand spontan im Frühjahr bei den Radio Regenbogen-Awards, als Michael Bully Herbig Parkchef Roland Mack von der Bühne der Europa-Park-Arena aus zurief: „Lassen Sie uns doch was gemeinsam machen!“ Gesagt, getan.