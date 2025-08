An diesem Abend läuft der Film „Cranko“, der dem legendären Stuttgarter Ballettdirektor John Cranko gewidmet ist. Ein Abend über die Faszination des Tanzens, über Menschen, die dieser Kunst alles opfern und über den Preis, den so etwas fordert.

Und als Vorfilm wird der Kurzfilm „Janas Tanz“ zu sehen sein. Es ist die Abschlussarbeit von Julian Wirth an „Merz Akademie Stuttgart“, einer staatlich anerkannten Hochschule für Gestaltung, Kunst und Medien.

In Hechingen ist Julian Wirth als junger Mann mit der Kamera seit Schulzeiten bekannt. Er hat am Gymnasium gefilmt, beim Kinderfest_Festabend im Team der Firma Veranstaltungsfirma AMS seines Vaters Jürgen, beim Klanglabor-Festival und vielem mehr. Jetzt hat er als Kameramann seinen Bachelor in der Tasche, hofft, an der Filmakademie in Ludwigsburg weiterstudieren zu können.

Emotional sein mit regionalem Kontext

Das wäre der große Traum. Aber nicht der einzige, den er verfolgt. So hat er kürzlich schon mit „Large Visions Films“ eine eigene Firma gegründet. „Emotionale Werbung mit regionalem Kontext“ will er dort machen. Mit besonderem Anspruch. „Emotionen vermitteln“, das sei ihm dabei wichtig.

Mit Bildern wird das Gefühlt einer Beziehung vermittelt

Im Grunde geht es darum auch in seinem Kurzfilm „Janas Tanz“. Eine Viertelstunde lang. Das Ziel: Das Publikum mit einer kurzen Erzählung emotional anrühren, eine Beziehung zu schildern, hauptsächlich mit Bildern, Kameraeinstellungen. Wie filmt man Tanz? Wie die Wohnung der Mutter? Über ein halbes Jahr stecken da drin. Enormer Aufwand.

Für Wohnungsaufnahme wurde ganzes Haus gemietet

Die Wohnung der Mutter wurde in einem leerstehenden Gebäude in Haigerloch nachgebaut. Woher die Möbel kamen? „EBay-Kleinanzeigen, Dachboden der Großeltern, Filmkulissen-Verleih“, erzählt er.

Ballettschülerin tanzt die Rolle der Hauptdarstellerin

Zwei Schauspielerinnen, eine Nebenrolle, sechs Komparsinnen, die von echten Ballettschülerinnen gespielt werden. Eine davon spielt als eine Art Stuntfrau die Tanzszenen der Mutter, sechs Tage Dreharbeiten, ungezählte Stunden Vorbereitung und Fertigstellen des Films.

Die Geschichte? Es geht um eine junge Frau, deren Mutter Balletttänzerin war. Blieb für die Tochter zu wenig Aufmerksamkeit? Jedenfalls ist das Verhältnis beider Frauen distanziert. Als die Tochter einen Putz-Job an einer Albstädter Ballettschule annimmt, erhält sie einen neuen Blick auf das Tanzen und damit auch auf ihre Mutter.

Ein Putz-Job eröffnet neuen Blick auf die Mutter

Als der Hechinger Kinochef Ralf Merkel von dem Film erfuhr, hat er Julian Wirth sofort eingeladen, ihn als Vorfilm zum großen Kino-Open-Air auf der Burg am 22. und 23. August laufen zu lassen. Merkel schätzt Filme mit regionalen Wurzeln außerordentlich. „Global Player“, der Film des Hechinger Regisseurs Hannes Stöhr, wurde im Hechinger Kino geradezu zelebriert. Mit seinem Open-Air-Kino auf der Freibadwiese setzt Merkel einen Höhepunkt des Hechinger Veranstaltungsjahrs.

Cranko-Film spielt auch vor Stuttgarter Kulisse

Und mit dem Open-Air-Kino auf der Burg legt Merkel noch mal nach. Der Hauptfilm am Freitag, 22. August, wird „Cranko“ sein. Ein Film vor Stuttgarter Kulisse über den Tänzer und Choreograph, der 1960 ans Stuttgarter Ballett kam und mit unvergesslichen Inszenierungen zur Ikone aufstieg. Der Regisseur Joachim A. Lang wird zur Aufführung kommen.

Samstag laufen zwei Filme auf der Zollerburg

Am Samstag, 23. August, laufen dann gleich zwei Filme. Zunächst „Louise und die Schule der Freiheit“, anschließend „Die einfachen Dinge“. Nachts nach 1 Uhr wird da die letzte Szene auf der Leinwand flimmern.