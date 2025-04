Es war eine besondere Premiere: 30 Absolventen des Studiengangs Hebammenwissenschaft feierten an der Hochschule Furtwangen (HFU) ihren Abschluss. Hinter ihnen liegen sieben anspruchsvolle Semester und erste Praxiserfahrungen.

An der Hochschule Furtwangen (HFU) beenden unlängst die ersten 30 Studierenden des Studiengangs Hebammenwissenschaft ihr Studium.

Die Hebammen haben ein anspruchsvolles Studium hinter sich, denn in sieben Semestern haben sie gleich zwei Abschlüsse erworben: den Bachelor of Science und die Berufszulassung als staatlich anerkannte Hebamme, teilt die HFU mit.

Zusätzlich zu den Studieninhalten, die die HFU am Campus Furtwangen in hochmodernen Räumlichen unterrichtet, haben die Studierenden auch Praxiserfahrung, zum Beispiel in Kliniken und bei freiberuflichen Hebammen gesammelt.

Studiengangleiterin: Man lernt auch selbst viel dazu

„Wir sind sehr stolz auf unseren ersten Hebammen-Jahrgang. Wenn man einen Studiengang zum ersten Mal anbietet, lernt man auch immer selbst noch viel dazu, das war auch für uns besonders“, schildert Studiengangleiter Katharina Räuber-Dreier.

HFU zählt zu den ersten mit diesem Angebot

Die HFU gehörte zu den ersten Hochschulen, an denen das Studium der Hebammenwissenschaft angeboten wurde. Im Wintersemester 2021/2022 haben sich die ersten 30 Studierenden an der Hochschule eingeschrieben.

Die Berufsmöglichkeiten für die Absolvierenden sind vielfältig. Sie können beispielsweise angestellt oder freiberuflich arbeiten und dabei das ganze Betreuungsspektrum von Schwangerschaft über Geburt bis hin zu Wochenbett und Stillzeit anbieten oder lediglich Teile davon, informiert die Hochschule weiter. Oder die neuen Hebammen wählen den Weg in die wissenschaftliche Hebammenforschung. Sie haben darüber hinaus die Option, Lehrkraft für angehende Hebammen zu werden. Einige der Absolvierenden sind bereits Anfang März ins Berufsleben gestartet, teilt die Hochschule mit.

„Herzlichen Glückwunsch an die Absolvierenden und alles Gute für den neuen Lebensabschnitt. Sie haben Großartiges geleistet und ich bin mir sicher, sie werden viele Familien hervorragend begleiten“, sagte Katharina Räuber-Dreier zum Abschied.

Mehr Informationen zum Studiengang Hebammenwissenschaft gibt es auf der Webseite der Hochschule Furtwangen unter www.hs-furtwangen.de.