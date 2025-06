Premiere für Empfingen: Diese Musik hat die Beatparade noch nicht gehört

1 Die Stuttgart Djane Tanina hat ihre ersten eigenen Songs veröffentlicht. Foto: Kevin Kurpiers Das wird eine Premiere für die Beatparade in Empfingen: Die Stuttgarterin Tanina wird auf der großen Festivalbühne in diesem Sommer ihre erste eigene Musik spielen.







Anfang des Jahres konnten Fans der Netflix-Serie Too Hot to Handle die Reality-TV-Abenteuer von Tanina aus Stuttgart verfolgen. Jetzt möchte die 26-Jährige einen Schlussstrich unter die Sendung und eine Beziehung setzen – in Form ihrer ersten eigenen Musik. „Too Hot“ lautet der Titel ihres ersten Songs, den sie in Anlehnung an die Netflix-Serie im April veröffentlichte. „Damit wollte ich dieses Kapitel abschließen und einen Neuanfang machen“, berichtet Tanina im Gespräch mit unserer Redaktion. Traurig ist der Track aber keineswegs. „Er steht für gute, positive Vibes“, sagt Tanina.