1 Eine Runde weiter: Der FC Holzhausen um Kevin Müller und Oliver Grathwol siegte gegen den TSV Essingen. Foto: Eibner-Pressefoto/Andreas Ulmer

Die Elf von Karsten Maier schaltet den Oberligisten TSV Essingen am Mittwochabend verdient mit 2:1 aus. Damit steht der FCH erstmals im Viertelfinale des WFV-Pokals.









Wenn man so will, war der Gegentreffer zum 0:1 der endgültige Weckruf für den FC Holzhausen. Yusuf-Serdar Coban, der bei den Gästen aus Essingen auffälligste Akteur, traf mit einem direkten Freistoß zur Führung für den TSV. Dies war in der 34. Minute und der Chancenzettel des FC Holzhausen bis dahin nur dürftig gefüllt.