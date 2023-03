1 Die Animation zeigt das Kloster Ettenheimmünster um das Jahr 1800. Foto: Decoux

Der Bürgersaal war voll besetzt: Die erste Vorführung des virtuellen Rundgangs durch das Kloster Ettenheimmünster, wie es sich im Jahr 1800 präsentierte, zog zahlreiche Menschen an. Eine Kombination aus 65 000 Einzelbildern, gefertigt von einem Historiker und einem Digital-Experten, ermöglichen das Erlebnis.









Link kopiert

Diesen Artikel teilen











Die Kommentare der Besucher deckten sich am Ende der Videoanimation mit der Begeisterung des Bürgermeisters vollständig: „Eine unglaubliche Leistung, welch eine professionelle Rekonstruktion der Klosterkultur um 1800“, so Bruno Metz unter dem langanhaltenden Beifall der rund 200 Besucher, die den Bürgersaal am Donnerstagabend über dessen Grenzen der Aufnahmefähigkeit aufsuchten. „Gigantisch“, „unfassbar“ und vergleichbare Attribute waren im Nachgang der Veranstaltung von den Besuchern zu hören.

Die beiden gebürtigen Ettenheimer Jörg Sieger und Karl-Heinz Häfele, beide in Karlsruhe wohnhaft, trafen sich bei der Ettenheimer 700-Jahr-Feier im Jahr 2005 erstmals wieder. „Gesucht und gefunden“, sagt ein Sprichwort, in diesem Fall voll zutreffend.

Jörg Sieger, dessen Leidenschaft für die Geschichtsforschung längst bekannt und für seine Heimat segensreich ist, und Karl-Heinz Häfele, Digitalexperte am Karlsruher Institut für Technologie, fassten dabei gemeinsam den Entschluss, das Benediktinerkloster Ettenheimmünster in einer Videoanimation wiederauferstehen zu lassen.

Foto: Decou

2013 präsentierten sie zur 1250-Jahr-Feier der Abtei eine erste Videoanimation. Die damals noch existenten historisch-baulichen Fragezeichen und digitale Schwächen ließen den beiden keine Ruhe. Was sie zehn Jahre später präsentieren, verdient die oben zitierten Attribute. 65 000 Einzelbilder ermöglichen einen halbstündigen virtuellen Rundgang durch die Klosteranlage um 1800. Zwischen fünf und acht Minuten arbeiteten zwei Computer an jedem einzelnen Bild, anderthalb Jahre lang ohne Unterbrechung. Gut nachvollziehbar war Siegers humorvoller Kommentar in der Einführung, dass er die Stromkosten für das Gesamtwerk lieber nicht hochrechne. Ebenso verständlich war die Anmerkung von Karl-Heinz Häfele, dass seine Frau für diese Nebentätigkeit schon arg viel Verständnis aufbringen musste.

Ein Gewinn für diese faszinierende Animation, in der sich Menschen ebenso bewegen wie Tiere, ist die angenehme Sprechstimme von Marcus Calvin, deutsch-amerikanischer Schauspieler, Hörspielsprecher, Mitwirkender in so manchem Tatort. Nicht minder eindrucksvoll: das Orgelspiel von Bernhard Klär.

Historiker erfüllt sich langjährigen Traum

Neben vielen anderen, die zum Gesamtwerk ihren Beitrag geleistet haben, war Sieger wichtig, in der Einführung vor allem die „unschätzbare historische Arbeit“ von Dieter Weis und Bernhard Uttenweiler zum Benediktinerkloster Ettenheimmünster zu würdigen.

Mit der 30-minütigen Videoanimation habe er sich einen ganz frühen Traum in damals noch nicht absehbarer Verwirklichung erfüllt. „Irgendwann baue ich mal ein Kloster“, verriet der promovierte Theologe, der – im Stile seiner ganzen Einführung – humorvoll vor dem Film „Werbung“ einfließen ließ: nämlich auf das Heilige Grab, das vom 10. März bis Ostern in seiner heimatlichen Pfarrkirche St. Bartholomäus errichtet sein wird.

Der gleichermaßen informativen wie humorvollen Einführung folgte beinahe andächtige Stille im rappelvollen Bürgersaal, als die Videoanimation gestartet wurde. In der inzwischen mit aktuellen Karten und Luftbildern hinterlegten 3 D-Animation wird der Betrachter hineingenommen in die Lage des Klosters in der Landschaft. Man beschreitet vier Quadratkilometer Umgebungsbebauung von Münchweier bis in den Dörlinbacher Grund, durchschreitet die ganzen Gebäude der Klosteranlage und versteckt sich mit dem Kameramann in Bereichen, in denen der weltliche Besucher eigentlich nichts zu suchen hat, vor dem Abt, der einem gerade entgegenkommt. Man schaut der Muttersau zu, wie sie im Stall ihre Jungen an ihren Zitzen säugt oder zuckt zusammen, wenn da unerwartet ein Hund bellt. Eine Augenweide sind die Klosterkirche und die Bibliothek, deren Flair man bei diesem Rundgang geradezu andächtig-beeindruckt in sich aufnimmt.

Es wundert letztendlich nicht, dass Sieger und Häfele das nächste Projekt bereits vor Augen haben, wie sie verraten: das ganze per VR-Brille erleben. Zunächst einmal aber bietet sich das Erleben dieser Videoanimation ein zweites Mal: am Dienstag, 7. März, um 19.30 Uhr, ganz in der Nähe der einstigen Anlage: in der Festhalle in Ettenheimmünster selbst.

Den Film gibt’s zu kaufen

Schon am Donnerstagabend zeigte sich, dass großes Interesse daran besteht, diesen historischen Schatz in die private Bibliothek aufzunehmen. Dazu am besten auf www.joerg-sieger.de gehen und den Button „Materialservice/Shop“ wählen. Angekündigt ist, im Bürgerbüro im Ettenheimer Rathaus und in der Ortsverwaltung Datenträger mit der Videoanimation zu hinterlegen.