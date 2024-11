In der Deutenberghalle in Schwenningen geht die Turn-Gala unter dem Motto „Colours of Light“ am Samstag, 28. Dezember, 18.30 Uhr, über die Bühne. Die Veranstalter versprechen ein spannendes Programm.

Wer noch ein attraktives Weihnachtsgeschenk für seine Lieben sucht, könnte Eintrittskarten für die Turn-Gala „Colours of Light“ verschenken.

Diese beliebte Show des Schwäbischen Turnerbunds (STB) und des Badischen Turner-Bunds (BTB) über den Jahreswechsel gastiert bis zum 11. Januar in zwölf Städten des Landes und präsentiert dabei bei 18 Vorstellungen einmal mehr Weltklasseleistungen sowie eine attraktive Mischung aus Theater, Sport, Musical, Akrobatik, Turnen und Artistik.

Die Premiere steigt am Samstag nach Weihnachten, am 28. Dezember, 18.30 Uhr, in der Deutenberghalle in Schwenningen. Doch wer dort dabei sein oder Karten dafür verschenken möchte, muss sich beeilen, denn für den Turn-Gala-Auftakt werden die Tickets schon knapp.

Für die ganze Familie

Bis Mitte Januar zeigen internationale Sportler, Artisten und Künstler eine sehenswerte Zweieinhalb-Stunden-Show für die ganze Familie, heißt es in einer Pressemitteilung. Zum Beispiel tritt eine Gruppe des Bundesstützpunkts Fellbach-Schmiden der Rhythmischen Sportgymnastik auf, und der LED-Jongleur Julian Kloos eröffnet dem Publikum eine völlig neue Dimension der Jonglage.

Rhythmische Sportgymnastik

Wie in den vergangenen Jahren ist auch diesmal eine Formation der Rhythmischen Sportgymnastik (RSG) mit Gymnastinnen dabei, die am Bundesstützpunkt und Nationalmannschaftszentrum Fellbach-Schmiden trainieren und ihre Sportart als Gruppe und mit einer Einzelgymnastin präsentieren. RSG ist seit 1984 olympisch und die wohl eleganteste Sportart im Zeichen der fünf Ringe. Die Rhythmische Sportgymnastik ist aus der Wettkampfgymnastik mit und ohne Handgeräte entstanden und wird mit Musikbegleitung durchgeführt. Sie wird vor allem durch gymnastische und tänzerische Elemente gekennzeichnet und erfordert in hohem Maß Körperbeherrschung, Gleichgewichts- und Rhythmusgefühl.

LED-Jonglage

Das Motto der Turn-Gala, „Colours of Light“ („Die Farben des Lichts“) verrät, um was es geht: Eine faszinierende Lichtshow setzt die internationalen und regionalen Künstler gekonnt in Szene. Ganz besonders spektakulär ist die LED-Jonglage von Julian Kloos, der mit leuchtenden Farben und beeindruckenden Effekten das Publikum fasziniert. Durch die Kombination von Jonglage und modernster LED-Technologie entsteht eine einzigartige Symbiose, die atemberaubende Bilder auf die Bühne zaubert.

„Zusammen mit der passenden Musik, spezieller Beleuchtung und einer ausgeklügelten Choreografie entsteht so ein wahrlich „magisches Spiel der Farben“ und entführt die Zuschauer in eine völlig neue Dimension der Jonglage – das muss man einfach mit eigenen Augen gesehen haben“, teilen die Veranstalter mit.

Und weiter: „Colours of Lights ist bunt und fröhlich, sinnlich und zugleich kraftvoll, spektakulär und voller Gänsehautmomente – kurzum: Ein farbenfrohes Spektakel für die Sinne, das man nicht verpassen sollte“.

Tickets

Kartenbestellungen für alle Veranstaltungsorte sind unter www.turngala.de möglich. Tickets gibt es auch telefonisch unter 0711/49 09 21 01.