Am Samstag fand auf der Burgruine Hohennagold ein außergewöhnliches Open-Air-Event statt: die Premiere der Picknick-Bühne. Die historische Burgruine diente erstmals als Kulisse für eine besondere Kombination aus Musik und kulinarischen Genüssen.

Die italienische Band „Adele Experience“ eröffnete die Veranstaltung mit einer mitreißenden Show, die die größten Hits der britischen Sängerin Adele präsentierte. Die Besucher konnten statt auf klassischen Stühlen auf selbst mitgebrachten Picknickdecken, Strand- oder Campingstühlen Platz nehmen, was das Konzert zu einem besonderen Erlebnis machte.

Ein Highlight war der im Ticketpreis enthaltene Picknickkorb, den die Gäste beim Einlass erhielten. Die Körbe, zusammengestellt vom Bahnhof 1872, boten eine köstliche Auswahl an Speisen. Getränke wurden von der Johannes-Kirchengemeinde und dem Verein Nagaltuna im Digel-Pavillon bereitgestellt.

Die größten Hits des Weltstars

Das Konzert in Nagold war in drei Teile gegliedert: eine Akustik-Session mit „Hometown Glory” und „Easy on Me”, Klassiker wie „Hello” und „Chasing Pavements” im zweiten Teil sowie Hits wie „Skyfall” und „Rolling in the Deep” im dritten Teil.

Nach dem Auftritt äußerten sich die Bandmitglieder im Gespräch mit unserer Redaktion sehr begeistert. „Es war unglaublich, vor dieser atemberaubenden Kulisse zu spielen. Die Energie des Publikums hat uns getragen“, betont Sängerin Diletta Pettorossi. Gitarrist Gabriele Delle Vedove ergänzte: „Die Verbindung zum Publikum war stark spürbar. Es war ein unvergesslicher Abend.“ Auch Bassist Raffaele Quagliata zeigte sich zufrieden: „Es war ein perfekter Abend – für uns und hoffentlich auch für das Publikum.“

Abend voller Musik und Emotionen

Die Veranstaltung wurde von Natascha Marquardt und Ramona Winkler vom Amt für Kultur der Stadt Nagold organisiert. „Der Bandvorschlag kam von unserem Veranstaltungstechniker EMT. Wir haben die Bandproben angehört und uns schnell entschieden. Die Zusammenarbeit war reibungslos und trug zum Erfolg bei“, teilten beide im Gespräch mit. Mit der Kombination aus musikalischer Qualität und emotionaler Tiefe hat „Adele Experience“ bei der Premiere der Picknick-Bühne ein unvergessliches Erlebnis geschaffen und Musik, Theater und kulinarische Genüsse in der Burgruine Hohennagold auf besondere Weise verbunden.

Eine Hommage an einen Weltstar

„Adele Experience“

ist eine italienische Band aus Udine in Friaul-Julisch Venetien, gegründet 2018 von Raffaele Quagliata (Bass) und Diletta Pettorossi (Gesang). Die Band widme sich der authentischen Nachbildung von Adeles Musik. Nach einer Pause 2020 gelang der Band 2022 der erfolgreiche Neustart mit Unterstützung von Live For Music und Brigitte Gross von B-Musik. Neben Diletta Pettorossi (Gesang) und Raffaele Quagliata (Bass) umfasst die Band Gabriele Delle Vedove (Gitarre), Paolo Giavon (Keys) und Luca Leita (Drums). Heute begeistert die Band ihre Fans in ganz Europa.