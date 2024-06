High-Tech-Enten bevölkern die Breg in Furtwangen

1 Die Rennleitung des Entenrennens, hier vor dem selbstgebauten Zieleinlauf hinter der Metzgerei Braun, hat aufgrund des hohen Wasserstands der Breg einige Herausforderungen zu bewältigen. Foto: Cornelius Rück

1300 Quietscheenten auf der Breg – das ist das Ziel der Studierenden der Hochschule Furtwangen, die im Rahmen ihres Studium das Entenrennen veranstalten. Doch was gibt es dabei alles zu organisieren und beachten? Wir haben nachgefragt.









Anfang April begannen die 15 Studierenden der Fakultät Wirtschaftsinformatik mit den Planungen für das Rennen. Dabei teilten sie sich, wie in einem Unternehmen, in Abteilungen auf – Projektleitung, IT, Rennleitung, Marketing, Vertrieb und Presse, Lagerung und Kommission sowie Sourcing.