Lahrer Gesundheitstag kommt gut an

1 Die Kinder werden zu Bienen: Spiel auf dem Gesundheitstag in der Innenstadt Foto: Baublies

Der erste Gesundheitstag auf dem Lahrer Schlossplatz ist am Samstag gut angekommen. An neun Stationen gab es Wissenswertes zu vielen Themen, die ein gesundes Leben ausmachen.









Dass es mehrere Stationen für Kinder gab, sorgte gerade am Vormittag für viel Zulauf. Die kleinen Besucher fanden die Möglichkeit, über Blumen (nicht besonders standsichere Podeste verschiedener Höhen) zu balancieren, sichtlich spannend. Der Clou war, dass die Bienen, also die Kinder, die Blumen bestäuben sollten. Dabei galt es, auch durch Hilfe der Eltern, kleine Bällchen mittels Klettverschluss an den Podesten zu befestigen.