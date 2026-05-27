Premiere auf dem Roßberg: Erster Beach-Cup lockt 150 Sportler nach St. Georgen

TV St. Georgen richtet ersten Ludwig-Hildebrand-Beach-Cup aus. 14 Herren-Teams aus ganz Baden-Württemberg kämpfen um den Sieg. Pirouetten zählen doppelt beim Torwurf.
Zu ihrem ersten offiziellen Beachhandball-Turnier hatte die Handball-Abteilung des Turnvereins am Wochenende auf den Roßberg eingeladen. Der Titel „Ludwig-Hildebrand-Beach-Cup“ kam dabei nicht von ungefähr, verweist er doch auf ein ehemaliges Mitglied, das beim Anlegen des alten Hartplatzes mit viel Engagement dabei gewesen war. Die Bezeichnung komme jedenfalls bei den Mitgliedern gut an, so Abteilungsleiter Peter Assfalg.