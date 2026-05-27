Premiere auf dem Roßberg: Erster Beach-Cup lockt 150 Sportler nach St. Georgen

TV St. Georgen richtet ersten Ludwig-Hildebrand-Beach-Cup aus. 14 Herren-Teams aus ganz Baden-Württemberg kämpfen um den Sieg. Pirouetten zählen doppelt beim Torwurf.

Zu ihrem ersten offiziellen Beachhandball-Turnier hatte die Handball-Abteilung des Turnvereins am Wochenende auf den Roßberg eingeladen. Der Titel „Ludwig-Hildebrand-Beach-Cup“ kam dabei nicht von ungefähr, verweist er doch auf ein ehemaliges Mitglied, das beim Anlegen des alten Hartplatzes mit viel Engagement dabei gewesen war. Die Bezeichnung komme jedenfalls bei den Mitgliedern gut an, so Abteilungsleiter Peter Assfalg.

Ihm zufolge ist der schon länger bestehende Weiherball am Klosterweiher eher intern, zu Pfingsten wollte man nun auch externe Mannschaften ansprechen. Darauf habe es zumindest bei den Herren mit 14 Meldungen eine super Resonanz gegeben, mit Mannschaften nicht nur aus der Ortenau sondern auch aus dem Stuttgarter oder Rottweiler Raum sowie losen Gruppierungen aus St. Georgen selbst.

Damen und Jugend lassen sich bitten

Noch ausbaufähig seien Damen- und Jugendbereiche, trotzdem wolle man beides anlaufen lassen, auch weil es für Jüngere eine neue baden-württembergische Turnierserie gebe, für die St. Georgen nun eine Station sei.

Insgesamt waren gut 150 Sportler vor Ort und 50 Helfer im Einsatz um die Mannschaften zu betreuen, Spiele auszuwerten oder Gäste im Festzelt zu verköstigen. Dort fand am Samstag eine Sportlerparty mit Musik viel Anklang.

Was den Sport so schön macht

Gespielt werde nach einem internationalen Regelwerk, das zwar an den Handball angelehnt sei, aber einige Besonderheiten enthalte, die den Sport athletisch und schön zum Ansehen machten, so Assfalg. Beispielsweise zählten Pirouetten vor einem erfolgreichen Wurf doppelt. All das mache den Sport immer attraktiver, so dass er beinahe olympisch geworden sei und das bald wohl auch werde, meinte er.