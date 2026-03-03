Premiere am Freitag: Lahrer Ensemble bringt den „Mephisto“ von Klaus Mann auf die Bühne

Die Theaterbühne im Keller führt in den kommenden Wochen mehrmals ein Stück nach dem berühmten Roman im Stiftsschaffneikeller auf.Unsere Redaktion hat eine Probe besucht.
Mit „Mephisto – Roman einer Karriere“ hat Klaus Mann 1936 ein einflussreiches Werk veröffentlicht. Vorbild der Hauptperson Hendrik Höfgen war Gustaf Gründgens, der im Dritten Reich von Nazi-Bonze Hermann Göring gefördert wurde. Bekannt geworden war er als Schauspieler vor allem in der Rolle des Mephistopheles in Goethes „Faust“. Mit der Maske des Mephistopheles hatte Gründgens bereits im Jahr 1932 in Berlin Maßstäbe gesetzt.