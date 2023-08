„Es ist zu spüren, dass das Theater hier gelandet ist“, sagt Bürgermeister Thomas Schäfer beim Empfang der Theatergruppe im Seelbacher Rathaus. „Der Bauhof hat die Zuschauertribüne aufgebaut, die Kulisse steht und ich habe mitbekommen, dass bereits fleißig geprobt wird“, führt er fort.

Schäfer freut sich über einige neue Gesichter, aber auch alte Bekannte, die, wie er sagt, „über die vergangenen Jahre zu richtig guten Schauspielern geworden sind. Ich mag gar nicht mehr von Laienschauspielern sprechen“. Sein Dank gelte Amelie Rosewich, die in diesem Jahr als neue Hauptamtsleiterin erstmals für die Freilichtspiele verantwortlich ist und in diese Rolle „richtig eingestürmt ist“. Aber natürlich dankt er auch Intendantin Katja Thost-Hauser und allen Schauspielen. Denn „die Menschen machen es aus, dass ein Ort wie der Klostergarten lebt“.

Der Wienerin Thost-Hauser, seit 2015 Intendantin der Freilichtspiele, freut sich in ihrer gewohnt offenen, liebevoll exzentrischen Art über den „herzlichen Empfang“. Als sie sah, dass ihr Bühnenbild mit ihren „verrückten Ideen“ bereits umgesetzt wurde, habe sie sich „wie im siebten Himmel“ gefühlt. „Ihr erfüllt mir alle einen Traum. Es gibt nichts schöneres, als eine Geschichte zu schreiben und diese mit Menschen und einem Bühnenbild zu füllen“, richtet sie die Worte an ihre Schauspieler und die Mitarbeiter der Gemeinde.

„Don Quijote kämpft bekanntlich gegen Windmühlen“, leitet die Intendantin zu einer Vorschau auf ihr Stück über. „Das ist bei mir anders. Ähnlich – aber anders.“ Eine deutsche Reisegruppe ist mit dem Bus in Spanien unterwegs. Alles läuft gut, bis der Busfahrer, gespielt von Gabriel Michailidis, einen Unfall baut – weil er auf sein Handy geschaut hat.

Reisegruppe hat keinen Empfang im Nirgendwo

Nun will die Reisegruppe den Pannendienst kontaktieren, hat jedoch keinen Empfang. Also schleppen sie sich zu einer Tankstelle „irgendwo in der Pampa“. „Jeder einzelne kämpft gegen seine eigene Windmühle“, beschreibt Thost-Hauser die Handlung. Mit der Hilfe von Don Quijote (Reinwald Kranner), findet jeder schließlich eine Lösung. „Don Quijote ist ein Idealist, ein Wahnsinniger“, erklärt die Intendantin. „Aber wer wünscht sich in schweren Zeiten nicht die Welt etwas besser? Wer wünscht sich nicht mehr Gerechtigkeit und mehr Wahrheit?“

Intendantin Katja Thost-Hauser (von rechts) mit Reinwald Kranner, den sie für die Rolle des Don Quijote gewinnen konnte, und Gabriel Michaelidis , der unter anderem den Busfahrer spielt. Foto: Kiryakova

Die 51-Jährige blickt stolz auf ihr rund 40-köpfiges Ensemble, in dem die jüngsten Darsteller neun und die älteste Darstellerin schon 80 Jahre alt sind. „Bei den Proben konnte man schon das Gefühl bekommen, dass die Seelbacher Spanier sind“, so Thost-Hauser lachend. Ein besonderes Lob hat sie für den 13-jährigen Sami übrig, der bereits im Alter von sechs Jahren bei den Freilichtspielen dabei war. „Er hat eine Hauptrolle und spielt uns alle an die Wand“, sagt die Intendantin. Kranner als Don Quijote sei ihre „Idealvorstellung“ gewesen. Entsprechend glücklich zeigte sie sich, ihn an Land gezogen zu haben. Auch ihr Mann, Christian Peter Hauser, ist als spanischer Tankwart mit von der Partie.

„Kommen Sie nach Seelbach, dann sind Sie zwei Stunden in Spanien“, wirbt die Wienerin für das Stück. Sie verspricht „Balsam für die Seele. Der Alltag wird vergessen“. Bürgermeister Schäfer zeigt sich sicher, dass dies gelingt. Für ihn sind es die letzten Freilichtspiele als Rathauschef. „In den letzten 16 Jahren haben wir die Spiele immer wieder neu kreiert“, blickt er stolz, aber auch mit etwas Wehmut in der Stimme zurück.

Karten ab 17,70 Euro

Insgesamt sechs Mal wird „Don Quijote“ im Seelbacher Klostergarten aufgeführt: Samstag, 9. September, Sonntag, 10. September, Mittwoch, 13. September, Freitag, 15. September, Samstag, 16. September jeweils um 18 Uhr sowie am Sonntag, 17. September, um 15 Uhr. Karten gibt es in drei Kategorien, die günstigsten gibt es dabei im Vorverkauf für 17,70 Euro, die teuersten an der Abendkasse für 28 Euro. Erhältlich sind die Karten online unter www.reservix.de sowie in der Kultur- und Tourist-Info Seelbach. Bei Regen werden die Aufführungen in das Bürgerhaus verlegt.