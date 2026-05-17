Bayer Leverkusen hat der Spanier einst zum Double geführt, bei Real Madrid war sein Engagement nicht von Erfolg gekrönt. Nun wartet auf den Coach die nächste Herausforderung in der Premier League.

London - Xabi Alonso wird neuer Trainer von Premier-League-Club FC Chelsea. Wie die Blues mitteilten, unterschrieb der frühere Leverkusener Meistertrainer einen Vertrag bis 2030. Der Londoner Club, der die Champions League verpasste und am Samstag auch das FA-Cup-Finale gegen Manchester City verlor, hatte sich vor gut drei Wochen von Trainer Liam Rosenior getrennt.

"Im Kader steckt großes Talent, und dieser Fußballverein verfügt über enormes Potenzial. Es wird mir eine große Ehre sein, ihn zu führen. Nun liegt der Fokus auf harter Arbeit, dem Aufbau der richtigen Kultur und dem Gewinn von Titeln", sagte Alonso.

Double mit Leverkusen - kein Erfolg in Madrid

Der 44 Jahre alte Alonso stand zuletzt bei Real Madrid unter Vertrag, wurde aber bei den Königlichen nach nur einem halben Jahr im Amt freigestellt. Bayer Leverkusen hatte der Spanier in der Saison 2023/2024 zum nationalen Double geführt.

In den letzten Monaten war Alonso auch immer wieder mit seinem Ex-Club FC Liverpool in Verbindung gebracht worden. Bei den Reds verdichten sich aber die Anzeichen, dass es mit dem Niederländer Arne Slot weitergehen soll.

Bei Chelsea wartet auf Alonso viel Arbeit. Seit der Trennung vor vier Jahren von Thomas Tuchel, der den Club zum Champions-League-Triumph geführt hatte, wurden viele Trainer wie Graham Potter, Mauricio Pochettino oder Enzo Maresca verbraucht. Dazu brachten die vielen Millionen-Transfers der letzten Jahre kaum Erfolg.