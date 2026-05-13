Premier League: Man City schlägt Palace 3:0 - Titelrennen bleibt spannend

Spannung im Premier-League-Endspurt: Manchester City gewinnt klar gegen Crystal Palace und bleibt Tabellenführer Arsenal auf den Fersen. Die Londoner haben das vermeintlich leichtere Restprogramm.
Manchester - Im engen Titelrennen der englischen Premier League bleibt Manchester City weiter an Spitzenreiter Arsenal dran. Das Team von Trainer Pep Guardiola setzte sich mühelos mit 3:0 (2:0) gegen Crystal Palace durch. Zwei Spieltage vor dem Saisonende beträgt der Rückstand von Man City auf den FC Arsenal zwei Punkte.