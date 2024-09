Premier League: Man City mit spätem 2:2 gegen Arsenal - Remis für Hürzeler

3 Erling Haaland erzielte sein 100. Tor für Man City. Foto: Mark Cosgrove/News Images via ZUMA Press Wire/dpa

Arsenal verpasst am 5. Spieltag der englischen Meisterschaft ganz knapp einen Sieg in Unterzahl bei Titelverteidiger Manchester City. In Brighton fliegt Trainer Hürzeler mit Rot vom Platz.









London - Der englische Fußballmeister Manchester City hat im Spitzenspiel der Premier League in buchstäblich letzter Minute ein 2:2 (1:2) gegen den FC Arsenal erkämpft und damit die Tabellenführung verteidigt. John Stones traf am Sonntag erst in der Nachspielzeit (90.+8) und kurz vor dem Abpfiff für die Gastgeber, die in Überzahl eine Halbzeit einem Rückstand hinterhergerannt waren.