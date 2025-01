Premier League: Liverpool verspielt Prestigesieg gegen Manchester United

3 Mohamed Salahs Führungstreffer per Handelfmeter reichte dem FC Liverpool nicht zum Sieg. Foto: Peter Byrne/PA Wire/dpa

Liverpool - Der FC Liverpool hat einen Prestigesieg gegen Rivale Manchester United verspielt. Die Reds drehten das Nordwest-Derby in der englischen Premier League nach einem Rückstand zwischenzeitlich in ein 2:1, mussten sich am Ende aber mit einem 2:2 (0:0) zufriedengeben. Mit sechs Punkten Vorsprung auf Verfolger FC Arsenal bleibt Liverpool aber souveräner Tabellenführer. Für Man United war das Remis nach zuvor vier Pflichtspiel-Niederlagen in Serie ein Erfolg.