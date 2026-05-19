Premier League: City patzt - Havertz mit Arsenal englischer Fußballmeister

Arsenal ist am Ziel. Das Team um Kai Havertz steht nach dem Remis des Rivalen Man City vorzeitig als Meister fest. Damit endet eine Durststrecke von über zwei Jahrzehnten.

London - Der FC Arsenal ist nach 22 Jahren wieder englischer Fußballmeister. Die Mannschaft um den deutschen Nationalspieler Kai Havertz profitierte davon, dass Verfolger Manchester City beim AFC Bournemouth nicht über ein 1:1 (0:1)-Unentschieden hinauskam. Eli Junior Kroupi brachte Bournemouth in der 39. Minute früh in Führung. Der Ausgleich von Citys Stürmerstar Erling Haaland (90.+5) kam zu spät.

Bei vier Punkten Rückstand in der Tabelle kann Man City den Spitzenreiter am letzten Spieltag nicht mehr überholen. Die Londoner, die zuletzt 2004 unter Trainer Arsène Wenger Meister wurden, hatten am Montagabend dank eines Treffers von Havertz ihr Heimspiel gegen den FC Burnley mit 1:0 gewonnen.

Es ist der 14. Meister-Titel für den FC Arsenal. Tausende Fans feierten den Titel am Abend spontan auf den Straßen rund um das Emirates-Stadion.

Kein dritter Titel für Guardiola

Lange Gesichter hingegen in Manchester. Startrainer Pep Guardiola verpasste in seiner offenbar letzten Spielzeit die Chance auf einen dritten Titel, nachdem City bereits den Ligapokal und den FA Cup gewonnen hat. Laut Medienberichten soll der Spanier seine Spieler informiert haben, dass er am Saisonende nach zehn Jahren als Manchester-Coach zurücktreten wird. Als sein Nachfolger wird Enzo Maresca gehandelt.

Insgesamt holte Guardiola mit dem von Abu Dhabi finanzierten Verein sechsmal die Meisterschaft, einmal die Champions League, dreimal den FA Cup und fünfmal den Ligapokal. Man City wartet weiter auf das Ergebnis eines Verfahrens wegen mutmaßlicher Verstöße gegen die Finanzregeln der Premier League. Der Club weist die Vorwürfe zurück.

Zuvor dreimal Vizemeister

Arsenal stand seit dem 7. Spieltag fast durchgehend an der Tabellenspitze. Zwischenzeitlich hatten die Londoner einen komfortablen Vorsprung, ehe City im dramatischen Saisonendspurt aufholte, vorübergehend sogar vorbeizog - und dann beim FC Everton (3:3) und nun in Bournemouth patzte.

Zuvor war Arsenal dreimal nacheinander Vizemeister geworden. In der Saison 2023/24 fiel die Entscheidung erst am letzten Spieltag, am Ende lag Artetas Team zwei Punkte hinter City. 2004 hatten die Gunners unter ihrem langjährigen Trainer Arsène Wenger letztmals die Premier League gewonnen.

Am 30. Mai könnte der neue englische Meister das Double perfekt machen - im Finale der Champions League gegen Paris Saint-Germain.