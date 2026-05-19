Premier League: City patzt - Havertz mit Arsenal englischer Fußballmeister

Arsenal ist am Ziel. Das Team um Kai Havertz steht nach dem Remis des Rivalen Man City vorzeitig als Meister fest. Damit endet eine Durststrecke von über zwei Jahrzehnten.
London - Der FC Arsenal ist nach 22 Jahren wieder englischer Fußballmeister. Die Mannschaft um den deutschen Nationalspieler Kai Havertz profitierte davon, dass Verfolger Manchester City beim AFC Bournemouth nicht über ein 1:1 (0:1)-Unentschieden hinauskam. Eli Junior Kroupi brachte Bournemouth in der 39. Minute früh in Führung. Der Ausgleich von Citys Stürmerstar Erling Haaland (90.+5) kam zu spät.